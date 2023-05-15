Depremzede şehirler Erdoğan’a güvendi

Deprem Bölgesi.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen iller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destekten vazgeçmedi. Depremin yaralarının Erdoğan ve AK Parti tarafından sarılacağına inanan depremzedeler, bu iradelerini sandığa taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yüzde 71,8, Malatya’da yüzde 69,3, Elazığ’da yüzde 67,2, Adıyaman’da yüzde 66,6, Kilis’te yüzde 65,6, Osmaniye’de yüzde 61,4, Şanlıurfa’da yüzde 61,4, Gaziantep’te yüzde 59,9, Hatay’da yüzde 49,6, Adana’da yüzde 44,7, Diyarbakır’da ise yüzde 27,7’lük oy oranını aldı.
KILIÇDAROĞLU HDP SAYESİNDE
7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yalnızca Diyarbakır ve Adana’da Erdoğan’ı geçti. Yeşil Sol Parti’den seçime giren HDP’nin Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması Diyarbakır’da karşılık buldu. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da oyların yüzde 71’ini, Adana’da ise yüzde 48,9’unu aldı.
İL İL VEKİL SAYISI
Depremzedeler, milletvekili seçimlerinde de oyunu Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı.
Vekil sayısı il il şu şekilde: