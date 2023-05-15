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Depremzede şehirler Erdoğan’a güvendi

Kahramanmaraş depreminin vurduğu şehirler yaralarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın saracağına inandı. Erdoğan, K. Maraş’ta %71,8, Malatya’da %69,3, Elazığ’da %67,2, Adıyaman’da %66,6, Kilis’te %65,6, Osmaniye’de %61,4, Şanlıurfa’da %61,4, Gaziantep’te %59,9, Hatay’da %49,6 oy aldı.

Haber Merkezi
04:00 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Deprem Bölgesi.

Deprem Bölgesi.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen iller, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destekten vazgeçmedi. Depremin yaralarının Erdoğan ve AK Parti tarafından sarılacağına inanan depremzedeler, bu iradelerini sandığa taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yüzde 71,8, Malatya’da yüzde 69,3, Elazığ’da yüzde 67,2, Adıyaman’da yüzde 66,6, Kilis’te yüzde 65,6, Osmaniye’de yüzde 61,4, Şanlıurfa’da yüzde 61,4, Gaziantep’te yüzde 59,9, Hatay’da yüzde 49,6, Adana’da yüzde 44,7, Diyarbakır’da ise yüzde 27,7’lük oy oranını aldı.

KILIÇDAROĞLU HDP SAYESİNDE

7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yalnızca Diyarbakır ve Adana’da Erdoğan’ı geçti. Yeşil Sol Parti’den seçime giren HDP’nin Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması Diyarbakır’da karşılık buldu. Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’da oyların yüzde 71’ini, Adana’da ise yüzde 48,9’unu aldı.

İL İL VEKİL SAYISI

Depremzedeler, milletvekili seçimlerinde de oyunu Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı.

Vekil sayısı il il şu şekilde:


Adıyaman:
AK Parti 4, CHP 1
Adana:
AK Parti 5, CHP 5, MHP 2, İYİ Parti 2, Yeşil Sol Parti 1,
Hatay
: AK Parti 5, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1, TİP 1
Gaziantep
: AK Parti 8, CHP 3, MHP 1, Yeşil Sol Parti 1, İYİ Parti 1
Kahramanmaraş
: AK Parti 5, CHP 2, MHP 1
Şanlıurfa
: AK Parti 8, Yeşil Sol Parti 4, MHP 1, CHP 1
Osmaniye
: AK Parti 2, MHP 1, CHP 1
Elazığ
: AK Parti 3, CHP 1, MHP 1
Malatya
: AK Parti 4, CHP 1, MHP 1
Kilis
: AK Parti 1, MHP 1
Diyarbakır
: Yeşil Sol Parti 8, AK Parti 3, CHP 1

Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.



#Seçim
#Deprem Bölgesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Sinan Oğan
1 saat önce
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