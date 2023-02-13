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Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM 184), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan kişilerin hangi hastanede tedavi olduğuna yönelik bilgi verme hizmetini sunacak. Bakanlığın sağlık hizmetlerine ilişkin taleplere cevap veren SABİM 184 telefon hattı, yaralı depremzedelerin yakınları için bilgi verme hizmetine başladı.

17:09 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM 184), Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan kişilerin hangi hastanede tedavi olduğuna yönelik bilgi verme hizmetini de sunacak.


Bakanlığın sağlık hizmetlerine ilişkin taleplere cevap veren SABİM 184 telefon hattı, yaralı depremzedelerin yakınları için bilgi verme hizmetine başladı.


Konuyla ilgili Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için SABİM ALO 184 hattını arayabilirsiniz." ifadesine yer verildi.



#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM 184)
#Kahramanmaraş
17 dakika önce
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Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede
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