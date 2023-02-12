Depremzedeler yurtlara yerleşecek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara depremzedelerin yerleştirileceğini söyledi.

Depremlerin ilk gününden itibaren bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de eşi Emine Erdoğan’la birlikte Dyarbakır ve Şanlıurfa’daki depremzedelerle bir araya geldi. Gittiği şehirlerdeki aksaklıkları tespit edip gereken talimatları verdiklerini söyleyen Erdoğan, Diyarbakır’daki çalışmaları da hızla bitireceklerini ifade etti.

ŞEHİRLERİ BAŞTAN KURACAĞIZ

“Ölü veya diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ardından da hızla enkaz kaldırma ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yüz binlerce konutu, altyapısı ve üst yapısıyla yeniden inşa edecek, daha doğrusu depremde büyük yıkıma uğrayan şehirlerimizi yeni baştan kuracak planlamaları yapıyoruz. Birkaç haftaya kadar da somut adımları atmaya başlayacağız. Tüm felaketlerde nasıl insanımızın yanında olduysak inşallah buralardaki yaraları da kısa sürede halledeceğiz. 1 yıl içerisinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.”

DEVLET MİLLET SIRT SIRTA

Erdoğan, acı ne kadar büyük olursa olsun devlet-millet sırt sırta vererek bütün bu sıkıntıların üstesinden gelineceğine inandığını vurgulayarak, artık her şehrin uygun yerlerinde yaygınlaşan çadır kentlerin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan barınma merkezlerinin kurulumuna da başladıklarını söyledi. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri belli bir plan dahilinde otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir şey daha açıklıyorum. Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu

anda tatil ediyoruz.”

MİSAFİRHANE OLACAK

“Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi bu noktada tadil ederek Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız. Yeme, içme, her şey orada. Halihazırda sadece Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda, yurtlarımızda, uygulama otellerinde ve öğretmenevlerinde 460 bin vatandaşımız barınıyor. Geçici barınma merkezlerinde bir milyon 100 bin kişi var.”

Bu zor günleri de geride bırakacağız

Bölgeye gönderilecek yardımların mutlaka AFAD birimleriyle irtibatlı şekilde toplanması ve nakledilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, Bu işlerin AFAD’ın koordinesinde gerçekleştirildiğini, aksi takdirde bu yardımların heba olup gitme tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Uluslararası camiadan da hem taziye mesajları hem de maddi manevi destek tekliflerinin gelmeye devam ettiğini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Milletimizden, devletine ve hükümetine güvenmelerini istiyorum. Biz bu coğrafyadaki bin yıllık tarihinde nice badireyi atlatmış büyük bir milletiz. Biz işgal girişiminden darbe ve teröre kadar nice saldırının üstesinden gelmiş bir devletiz. Biz ‘Bir daha ayağa kalkamaz’ diyenleri defalarca hüsrana uğratmış bir ülkeyiz. Biz bugüne kadar milletine verdiği tüm taahhütleri yerine getirmiş, sözünün eri bir hükümetiz. İnşallah bu zor günleri de geride bırakacağız.”

160 bin personel bilfiil çalışıyor

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Erdoğan “Sadece Hazine maliyeden bu işler için 100 milyar ayırmış durumdayız. Bize güvenin, bize inanın, biz vatandaşımızı darda, yoklukta, sokakta bırakmadık ve bırakmayız. AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla, belediyelerimizle, sivil toplumumuzla, gönüllülerimizle topyekun deprem seferberliği içindeyiz. Halihazırda yurt dışından gelen ekiplerle birlikte 160 bin personel 10 ilimizde bilfiil çalışıyor. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız güvenliği sağlama yanında yardımların etkin bir şekilde dağıtılması için de canla, başla çalışıyor. Maalesef bazı odaklar siyasi parti olabilir, STK’ler olabilir, ahlaksızca, edepsizce, bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken bir dönemde bile hâlâ bunlar saldırının peşinde. An, birlik olma anıdır. Beraberlik içerisinde olma zamanıdır” diye konuştu.

Kaos tüccarlarına müsamaha yok

Güvenlik güçlerine evlere ve iş yerlerine dadanan yağmacılara, Ticaret Bakanlığı’na temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artıran fırsatçılara asla göz açtırmamaları talimatını verdiğini belirten Erdoğan, “Aynı şekilde özellikle sosyal medya üzerinden yalan ve asılsız haberler yaymak suretiyle milletimizi kışkırtan kaos tüccarlarına karşı müsamahasız davranıyoruz. Akrebin kıskacında yoğrularak bugünlere gelmiş bir millet olarak tarih boyunca aşılmaz denilen nice engeli nasıl aştıysak inşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağız. Kayıplarımızın acısı yüreklerimizi yakıyor. Fatihalarla, tekbirlerle, salavatlarla, dualarla cenazelerimizi defnettikten sonra deprem bölgesinde hayatı yeniden kuracak, inşa ve ihya faaliyetlerine geçeceğiz. Bizler her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanan bir milletiz. Millet olarak bu zor günleri de atlatacağımızdan hiç şüphe duymuyorum.”

Celpler mayısa ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri de mayısa ertelenmiştir. Yani 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan ceplerini mayıs ayına ertelenmek suretiyle burada böyle bir ertelemeyi, ara vermeyi gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

1999 depreminden üç kat yıkıcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu depremler, ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden üç kat daha büyük, üç kat daha yıkıcı. Yine 1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda ve çok daha yıkıcı bir afet olarak hesaplanmaktadır” diye konuştu. Erdoğan, büyüklükleri 7’nin üzerinde olan 1943 Çankırı, 1953 Çanakkale, 1944 Gerede, 1966 Varto, 1967 Mudurnu, 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremlerini de bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmenin mümkün olmadığını kaydetti. Erdoğan, bu iki depremin artçılarının dahi ülkenin deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyede olduğunu vurguladı.



