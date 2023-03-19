Depremzedelere Kızılay’dan yardım eli: Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kızılay Düzce Şubesi, asrın felaketinin ardından kente gelen depremzedelerin gıdadan hijyene, giyimden ilaçlara kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından Düzce’ye gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Valilik koordinasyonunda AFAD, Kızılay, belediyeler, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları; KYK yurtlarında, yakınlarının evlerinde ya da hayırseverler tarafından misafir edilen depremzedeler ile yakından ilgileniliyor. Kente gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarına koşan Kızılay, aynı zamanda günde 3 öğün sıcak yemek hizmeti de sunuyor.





"Kırtasiye ihtiyacından tekerlekli sandalyesine kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Depremzedelere her türlü yardımı sağladıklarını ifade eden Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, "Deprem bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Profesyonel çalışma arkadaşlarımız var, gönüllü arkadaşlarımız var. Orada Kızılay ekiplerimiz görevlerini layığıyla yerine getirmeye çalışırken, bizlerde burada o bölgeden buraya göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Kızılay’ın kurban etleri geldi. Bundan sonra vatandaşlarımıza bunlardan dağıtacağız. Çocukların kırtasiye ihtiyacından tekerlekli sandalyesine, ilaçlarına kadar mümkün olduğu kadar mağdur durumda olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda bize müracaat eden sayı 4 binin üzerinde ama bunun dışında belki bize müracaat etmeyip, AFAD üzerinden veya sosyal yardımlaşma üzerinden ihtiyaçları karşılanmış olanlarda olabilir. Bize müracaat eden sayı depremin olduğu ilk günden bugüne 4 binin üzerinde" dedi.





"Vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz"

Kızılay’a bağışçılar tarafından verilen evlerin de depremzedelere tahsis edildiğini belirten Başkan Aydın, "Bize bağışçılarımızın vermiş olduğu evler var. Onlara depremzedeleri yerleştiriyoruz. AFAD’ın KYK yurtlarına yerleştirmiş olduğu vatandaşlar var. AFAD’ın koordinasyonunda bağışçılarımızın, hayırseverlerin tahsis etmiş olduğu yurt ya da tesisler var. KYK yurtlarının dışında kalan tesislerdeki kişilerin sıcak yemek ihtiyaçlarını da şu anda biz karşılıyoruz. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Her şekilde devletin şefkatli elinin yanlarında olduğunu, onlara böyle zor zamanlarda da destek olunduğunu göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



