|
Reklam
Reklam
Gündem

Depremzedelere Kızılay’dan yardım eli: Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kızılay'ın Düzce şubesi, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzedelerin hijyenden giyime, gıdadan ilaçlara kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

11:37 . 19/03/2023 Pazar
IHA
Kızılay depremzedelere yardım elini uzatıyor

Kızılay depremzedelere yardım elini uzatıyor

Kızılay Düzce Şubesi, asrın felaketinin ardından kente gelen depremzedelerin gıdadan hijyene, giyimden ilaçlara kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin ardından Düzce’ye gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Valilik koordinasyonunda AFAD, Kızılay, belediyeler, kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşları; KYK yurtlarında, yakınlarının evlerinde ya da hayırseverler tarafından misafir edilen depremzedeler ile yakından ilgileniliyor. Kente gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarına koşan Kızılay, aynı zamanda günde 3 öğün sıcak yemek hizmeti de sunuyor.


"Kırtasiye ihtiyacından tekerlekli sandalyesine kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Depremzedelere her türlü yardımı sağladıklarını ifade eden Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, "Deprem bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Profesyonel çalışma arkadaşlarımız var, gönüllü arkadaşlarımız var. Orada Kızılay ekiplerimiz görevlerini layığıyla yerine getirmeye çalışırken, bizlerde burada o bölgeden buraya göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Kızılay’ın kurban etleri geldi. Bundan sonra vatandaşlarımıza bunlardan dağıtacağız. Çocukların kırtasiye ihtiyacından tekerlekli sandalyesine, ilaçlarına kadar mümkün olduğu kadar mağdur durumda olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda bize müracaat eden sayı 4 binin üzerinde ama bunun dışında belki bize müracaat etmeyip, AFAD üzerinden veya sosyal yardımlaşma üzerinden ihtiyaçları karşılanmış olanlarda olabilir. Bize müracaat eden sayı depremin olduğu ilk günden bugüne 4 binin üzerinde" dedi.


"Vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz"

Kızılay’a bağışçılar tarafından verilen evlerin de depremzedelere tahsis edildiğini belirten Başkan Aydın, "Bize bağışçılarımızın vermiş olduğu evler var. Onlara depremzedeleri yerleştiriyoruz. AFAD’ın KYK yurtlarına yerleştirmiş olduğu vatandaşlar var. AFAD’ın koordinasyonunda bağışçılarımızın, hayırseverlerin tahsis etmiş olduğu yurt ya da tesisler var. KYK yurtlarının dışında kalan tesislerdeki kişilerin sıcak yemek ihtiyaçlarını da şu anda biz karşılıyoruz. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Her şekilde devletin şefkatli elinin yanlarında olduğunu, onlara böyle zor zamanlarda da destek olunduğunu göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Kızılay Muş'taki depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor
Kızılay Muş'taki depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılıyor

Türk Kızılay Muş Şubesi, kentte otel, yurt ve sosyal tesislere yerleştirilen 150 depremzede aileye yemek dağıtıyor. Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde çalışan gönüllüler, kazanlarda pişirdikleri 3 çeşit yemeği değişik illerden gelen depremzedelere ulaştırıyor. Türk Kızılay Şube Başkanı Faik Aktaş, gazetecilere, pişirilen yemeklerin ekipler tarafından 11 noktada dağıtıldığını söyledi. Valiliğin koordinesinde kente gelen depremzede ailelerin yemek ve giyim ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen ve kamu misafirhaneleri, öğrenci yurtları ve otellere yerleştirilen depremzedelerimiz için burada pişirilen 1700 porsiyon yemeğimiz vakıftaki görevli ekiplerin de yardımıyla dağıtılıyor. Günlük 150 aileye yemek veriyoruz. İlimize gelen aileleri ziyaret eden gönüllülerimiz, ihtiyaçlarını belirliyorlar. Bugüne kadar 500 kişiye giyim yardımı yapıldı. Gelen talepler doğrultusunda depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz."

#Kızılay
#deprem bölgesi
#yardım eli
#depremzedeler
#ihtiyaçlar
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.