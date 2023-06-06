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Depremzedeleri otelden kovanlara uzaklaştırma

Seçimler sonrasında depremzedeleri Tekirdağ'da otelden atmaya kalkan belediye yetkilileri Genel Sekreter Fatih Ünsal, yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Başkanı İsa Karadağ görevlerinden uzaklaştırıldı. Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Geçici bir süre uzaklaştırıldılar. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek” dedi.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Belediye yetkililerinin otelden ayrılmalarını istediği depremzedeler karara tepki göstermişti.

Belediye yetkililerinin otelden ayrılmalarını istediği depremzedeler karara tepki göstermişti.

Depremzedeleri Tekirdağ’da kaldıkları otelden atmaya kalkan belediye yetkilileri hakkındaki soruşturma sürüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra sonlandırma kararı alması büyük tepki çekmişti. Zor durumdaki depremzedelere AFAD sahip çıktı. Tepki çeken kararla ilgili İçişleri Bakanlığı tahliye kağıdında imzası bulunan belediye yetkilileri hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BİTMEDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ, soruşturma tamamlanana kadar görevlerinden uzaklaştırıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Konuyla ilgili müfettişler Tekirdağ’a geldi. Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim. Şu anda soruşturmada ismi geçenler görevden alınmadılar. Bu isimler soruşturma devam edene kadar görevlerinden geçici bir süre uzaklaştırıldılar. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek” dedi.




#AFAD
#Depremzede
#Fatih Ünsal
#Alpaslan Kurtoğlu
#İsa Karadağ
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