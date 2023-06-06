Depremzedeleri otelden kovanlara uzaklaştırma

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ, soruşturma tamamlanana kadar görevlerinden uzaklaştırıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Konuyla ilgili müfettişler Tekirdağ’a geldi. Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim. Şu anda soruşturmada ismi geçenler görevden alınmadılar. Bu isimler soruşturma devam edene kadar görevlerinden geçici bir süre uzaklaştırıldılar. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek” dedi.