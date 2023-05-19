Depremzedenin CHP'ye isyanı: Paranızı geri verelim

Deprem bölgesindeki seçim sonuçlarını beğenmeyen 7’li Masa destekçilerinin afetzedelere hakaret etmelerine tepki yağıyor. Yeni Şafak, deprem bölgesindeki halkla görüştü. Büyük depremlerin ardından var gücüyle afetzedelere yardım eden Adıyamanlı kanaat önderi Hacı Yusuf Erol, bu muameleye tepki gösterdi. Devletin tüm gücüyle deprem bölgesinde olduğunu anlatan Erol, “Yapılabilecek her şey yapıldı. Çok şükür çadır, konteyner, hastane, aşevi kurdular ve hatta iş yerimizi yeniden verdiler. Devletin olduğu yerde hayat vardır. Biz devletimizden razıyız. Daha önce hacca gönderdiğim binlerce kişi yardım gönderdi. Onları da ihtiyacı olanlara dağıttım” dedi.

YARDIMLAR OY İÇİNMİŞ

Depremzedelerin Erdoğan ve AK Parti’yi seçmesini eleştiren, bunu nefrete dönüştürüp hakarete kadar vardıranlara seslenen Erol, şöyle konuştu: “Eleştiriyor, hakaret ediyorlar. Demek ki amaç yardım değilmiş. Çok şükür onların tek kuruş yardımı boğazımızdan geçmedi. Geçse bu sözlerin üzerine misliyle geri gönderirdik. Haklarını haram ediyorlar. Göndermeselerdi. Demek gönderenler de oy için göndermiş. Yardım, Allah rızası için edilir. Haklarını haram edenlere yardımlarını geri göndermeye hazırız. Madem yardımla oyları satın alabiliyorlar, 3-5 dönüm arazim var. Onu satıp parasını göndereyim. Oylarını benim desteklediğim adaya versinler.”

Özür dileyin

Hacı Yusuf Erol, beddua, hakaret ve tehditle depremzedelere kin kusanlara şunları söyledi: “Yazıklar olsun. Onlara çok acıyorum, ayıp ettiler. Böyle kelimeler kullanmasınlar. Bu davranışları için bir an önce özür dilesinler. Biz Cumhurbaşkanımızdan razıyız, oyumuzu da Recep Tayyip Erdoğan’a verdik. İkinci turda inşallah büyük farkla onu tekrar seçeceğiz. O gece Allah rızası için kurbanlar kesecek, dualar edecek, şükür namazları kılacağız.”







