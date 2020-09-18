Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Elazığ ve Malatya'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve bölgedeki konut inşaatlarının tamamlanma zamanına ilişkin tarih verdi. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yaptıklarını, her köyde, sokakta, mahallede ekiplerin çalıştığını hatırlattı. Elazığ ve Malatya'da 1 ay boyunca çalışmaları yerinde takip ettiklerini anlatan Kurum, yaklaşık 25 bin bağımsız bölümden oluşan bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

SAĞLIK VE YÖRESEL MİMARİYE UYGUN

Kentsel dönüşüm proje kapsamında aile kültürünün, sokak dokusunun yeniden yaşatılacağı konutların inşa edildiğini belirten Kurum, “Vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde etaplar halinde konutlarımızı bitirip teslim edeceğimizi ifade etmiştik. İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik. Burada 15 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bizmişen'de, Malatya Pütürge'de, Doğanyol'da çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürümektedir. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kalan 15 bin konutumuzu da önümüzdeki yılın haziran ayına kadar etaplar halinde teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza sağlam, yöresel mimariye uygun, yeşil alanları olan, sosyal donatıları olan, konutlarımızı teslim edeceğiz” dedi.

FOTOĞRAF 21 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ilk temel depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi’nin olduğu yerde atılarak başladı. O bölgede yıkımların tamamlanmasının hemen ardından başlayan çalışmalar 7 ayda tamamlandı, Harput mimarisinden esinlenerek 9 bloklu 179 konutun bulunduğu site 7 ayda yapılıp tamamlanarak, depremzedelere verilecek duruma geldi. Deprem nedeniyle bir taraftan yıkım işlemleri sürerken, diğer taraftanda TOKİ koordinesinde yeni konutların inşaatları da bir bir yükselmeye devam eden kentte,yıl sonuna kadar 10 bin konutun tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Öte yandan depremin birinci yılı olan 24 Ocak’ta ise tüm konutların tamamlanması için ise çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı. Vali Erkaya Yırık, il genelinde 21 bin 543 ağır hasarlı ve yıkık yapının tespit edildiğini belirterek,Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi ve AFAD başkanlığı tüm imkanlarını yıkılan binaların tekrar yıkılması için seferber etmiş ve yoğun bir çaba harcanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada depremde en fazla hasar gören Sürsürü Mahallemizdeki Dilek Sitesinin olduğu yerdeyiz. Burada 179 konutumuz artık bitmiş durumda. Artık son rötuşlar yapılıyor. Biten konutlarla birlikte artık vatandaşlarımız her türlü afete dayanıklı ve mukavemetli modern konutlarında bundan sonraki yaşamlarını sürdüreceklerdir” dedi. Depremin yıkımından sonra TOKİ tarafından 20 bin civarında konutun planlamasının yapıldığını anımsatan Yırık, “Planlama sonrasında 17 bin 543 adette projesini bitirilerek inşaat çalışmasına başlandı. Yapımı devam eden konutlarımız da var. Depremin üzerinden 1 sene geçmemesine rağmen Devletimiz yapmış olduğu yoğun çalışmalarla tüm imkanlarını ilimize seferber etmesiyle birlikte vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetleri kalmayacak. Sadece il merkezinde değil köylerde de aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. 135 köyümüzde yıkılan konutlar vardı 18 köyümüzde şuanda 265 konutunda yapımına başlandı ve devam ediyor” ifadelerini kullandı. Elazığ'daki depremzedelere müjde: İlk konutlar tamamlandı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğündeki bir deprem meydana gelmiş, 41 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Felaketin ardından birçok mahalle yele bir olmuş, binlerce kişi evsiz kalmıştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın olduğu bölgede yapımına başlanılan 9 bloklu 179 konut tamamlandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

YARALARI SARIYORUZ

Bölgede inşa edilen konutlara ilişkin son fotoğrafları gösteren Kurum, “İhalelerimizi tamamladık. Altyapı sorunlarımız yok. Bütün altyapılara ilişkin projelerimiz, imalatlarımız tamamlandı. Şimdi de üstyapıyı tamamlayıp söz verdiğimiz şekliyle Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yaralarını sarmış olacağız. Elazığ ve Malatya'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte sahada dokunmadığımız vatandaşımız olmadı. Hepsinin sorunlarını tek tek çözmek için çalışmalar yaptık. Şimdi de meyvelerini alıyoruz. Enkaz altında yakınları yitirmiş vatandaşlarımızın bir nebze de mutlu olduğunu görmek, dökülen gözyaşlarının sevince döndüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

REKLAM

Kaçak yapıya tahammülümüz yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk oldu. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı (solda) ile editörlerin sorularını cevaplandıran Kurum, deprem ve selden etkilenen bölgelerde yaptıkları hızlı çalışmaları proje görselleriyle anlattı.

Kaçak yapıyla ilgili duruşlarının net olduğuna dikkat çeken Kurum, kararlı konuştu: “Hiçbir şekilde imara uymayan yapı bizim şehirlerimizde barınamayacak. Biz bu noktada kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. 3 bini aşkın denetim elemanımız sahada fiilen kaçak yapı tespiti yapmaktadır. Özel çevre koruma bölgelerinde 2020 itibarıyla yaklaşık 6 bin 700 kaçak yapı tespiti yaptık.” Kurum, “LPG’li araçlar muayenelerini yapacaklar, muayeneleri yapılmış araçlar TSE tarafından etüt edilmiş, bakılmış, mevzuata, standarta, yönetmeliğe uygun otoparklara girebilecekler” dedi.

OYNAT 02:03 Bakan Kurum Giresun'da yapılan çalışmaları Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'e anlattı: Yeni bir Dereli kuruyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde yapılan çalışmaları, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e anlattı. İlçede 46 yapının yıkımının gerçekleştirildiğini ve dere hattının genişletildiğini belirten Kurum, 'Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için önlemleri alıyoruz. Buralar (dere kenarı) peyzaj ile donatılacak, vatandaşımız burada soluklanacak, nefes alacak. Yeni bir Dereli inşa ediyoruz yukarıya. Karadeniz mimarisinde 'Küme evleri' adında bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tüm çalışmaları bir, iki ayda tamamlamış olacağız inşallah' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Selzedeler için 2 milyarlık yatırım

Giresun’daki sel felaketine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yapılması gereken projeleri planlıyoruz ve hızlı bir şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz Yeni Dereli’nin inşasına inşallah en kısa zamanda başlayıp önümüzdeki yılın 6’ncı ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli’de, Giresun’da, Doğankent’te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta. Dereler üzerindeki riskli binaların tespitlerine ilişkin yapılan son çalışmalarda yaklaşık 10 bin binanın risk altında olduğu belirlendi” diye konuştu.

GÜNDEM Giresun hayata dönüyor: Altı günde Dereli'nin çehresi değişti

Sekiz millet bahçesi DAHA açılışı bekliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan imar planı değişikliğinde değer artış payı düzenlemesini de değerlendiren Kurum, “Bu sayede şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa zarar vermeyen, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen bir şekliyle yönetmiş olacağız” dedi. Şu ana kadar 21 ilde 34 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerinin bilgisini de veren Kurum, “Açılışa hazır 8 millet bahçemiz daha var. İhalelerini yaptıklarımız, projeleri devam eden yaklaşık 7 milyar lira tutarında şu an devam eden millet bahçesi projelerimiz var” dedi.

REKLAM

DOKUZ MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Deprem bölgesinde karşılaşılan en genel problemin binaların yapı ömürleri tamamlamış, yeterli mühendislik hizmeti almamış, zemin etütlerinin çok iyi yapılmamış olduğunu ifade eden Bakan Kurum, alt yapı hazırlıklarını nasıl yaptıkları hakkında bilgi verdi. Kurum, “Şunları kaydetti: “Elazığ ve Malatya’da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım Türkiye tarihinde de bir ilktir. Tek seferde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız’ın da 25 bin bağımsız bölümü bir yıl içerisinde tamamlayıp bitireceği bir süreci yürütüyoruz. Hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak bir dönüşüm projesi olacak. Elazığ ve Malatya bugünden daha güzel olacaktır. Millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla, yeni sağlam okulları, camileri, yürüyüş alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir olacaktır.”