Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Elazığ ve Malatya'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve bölgedeki konut inşaatlarının tamamlanma zamanına ilişkin tarih verdi. Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüttüklerini, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yaptıklarını, her köyde, sokakta, mahallede ekiplerin çalıştığını hatırlattı. Elazığ ve Malatya'da 1 ay boyunca çalışmaları yerinde takip ettiklerini anlatan Kurum, yaklaşık 25 bin bağımsız bölümden oluşan bir projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.
SAĞLIK VE YÖRESEL MİMARİYE UYGUN
Kentsel dönüşüm proje kapsamında aile kültürünün, sokak dokusunun yeniden yaşatılacağı konutların inşa edildiğini belirten Kurum, “Vatandaşlarımıza bir yıl içerisinde etaplar halinde konutlarımızı bitirip teslim edeceğimizi ifade etmiştik. İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik. Burada 15 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Konutlarımızın teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bizmişen'de, Malatya Pütürge'de, Doğanyol'da çalışmalarımız hızlı bir şekilde yürümektedir. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ'da, 2 bini Malatya'da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kalan 15 bin konutumuzu da önümüzdeki yılın haziran ayına kadar etaplar halinde teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza sağlam, yöresel mimariye uygun, yeşil alanları olan, sosyal donatıları olan, konutlarımızı teslim edeceğiz” dedi.
YARALARI SARIYORUZ
Bölgede inşa edilen konutlara ilişkin son fotoğrafları gösteren Kurum, “İhalelerimizi tamamladık. Altyapı sorunlarımız yok. Bütün altyapılara ilişkin projelerimiz, imalatlarımız tamamlandı. Şimdi de üstyapıyı tamamlayıp söz verdiğimiz şekliyle Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yaralarını sarmış olacağız. Elazığ ve Malatya'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte sahada dokunmadığımız vatandaşımız olmadı. Hepsinin sorunlarını tek tek çözmek için çalışmalar yaptık. Şimdi de meyvelerini alıyoruz. Enkaz altında yakınları yitirmiş vatandaşlarımızın bir nebze de mutlu olduğunu görmek, dökülen gözyaşlarının sevince döndüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.
Kaçak yapıya tahammülümüz yok
Kaçak yapıyla ilgili duruşlarının net olduğuna dikkat çeken Kurum, kararlı konuştu: “Hiçbir şekilde imara uymayan yapı bizim şehirlerimizde barınamayacak. Biz bu noktada kararlı duruşumuzu sergileyeceğiz. 3 bini aşkın denetim elemanımız sahada fiilen kaçak yapı tespiti yapmaktadır. Özel çevre koruma bölgelerinde 2020 itibarıyla yaklaşık 6 bin 700 kaçak yapı tespiti yaptık.” Kurum, “LPG’li araçlar muayenelerini yapacaklar, muayeneleri yapılmış araçlar TSE tarafından etüt edilmiş, bakılmış, mevzuata, standarta, yönetmeliğe uygun otoparklara girebilecekler” dedi.
Selzedeler için 2 milyarlık yatırım
Giresun’daki sel felaketine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yapılması gereken projeleri planlıyoruz ve hızlı bir şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz Yeni Dereli’nin inşasına inşallah en kısa zamanda başlayıp önümüzdeki yılın 6’ncı ayına kadar teslim edeceğiz. Toplamda Dereli’de, Giresun’da, Doğankent’te maliyeti 2 milyar lirayı bulacak yatırımlar ilgili bakanlıklarımızca yapılmakta. Dereler üzerindeki riskli binaların tespitlerine ilişkin yapılan son çalışmalarda yaklaşık 10 bin binanın risk altında olduğu belirlendi” diye konuştu.
Sekiz millet bahçesi DAHA açılışı bekliyor
Resmi Gazete’de yayımlanan imar planı değişikliğinde değer artış payı düzenlemesini de değerlendiren Kurum, “Bu sayede şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa zarar vermeyen, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen bir şekliyle yönetmiş olacağız” dedi. Şu ana kadar 21 ilde 34 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdiklerinin bilgisini de veren Kurum, “Açılışa hazır 8 millet bahçemiz daha var. İhalelerini yaptıklarımız, projeleri devam eden yaklaşık 7 milyar lira tutarında şu an devam eden millet bahçesi projelerimiz var” dedi.
DOKUZ MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Deprem bölgesinde karşılaşılan en genel problemin binaların yapı ömürleri tamamlamış, yeterli mühendislik hizmeti almamış, zemin etütlerinin çok iyi yapılmamış olduğunu ifade eden Bakan Kurum, alt yapı hazırlıklarını nasıl yaptıkları hakkında bilgi verdi. Kurum, “Şunları kaydetti: “Elazığ ve Malatya’da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım Türkiye tarihinde de bir ilktir. Tek seferde Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız’ın da 25 bin bağımsız bölümü bir yıl içerisinde tamamlayıp bitireceği bir süreci yürütüyoruz. Hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak bir dönüşüm projesi olacak. Elazığ ve Malatya bugünden daha güzel olacaktır. Millet bahçeleriyle, sosyal donatılarıyla, yeni sağlam okulları, camileri, yürüyüş alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir olacaktır.”