Depremzedeye büyük ayıp

14 Mayıs seçimlerinde pek çok bölgede olduğu gibi asrın felaketiyle sarsılan deprem bölgesinde de Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yüksek oranda oy aldı. Erdoğan Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa’da 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçti. Bölge halkı yine “Yaparsa Erdoğan yapar” diyerek tercihini Erdoğan ve Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı. Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde sadece Diyarbakır, Hatay ve Adana’dan oy alabildi. HDP’nin desteklediği 7’li Masa’nın oyları beklentinin çok altında çıkınca, seçmenlerden bazıları sosyal medya paylaşımlarıyla yürekleri bir kez daha sızlattı.

“HARAM OLSUN BETER OLUN”

Beddua, hakaret ve tehditlerle depremzedeleri hedef alan Millet İttifakı destekçileri büyük tepki topladı. Asrın felaketini yaşayan insanlara nefret kusanlar “Size yaptığımız yardımlar haram olsun” paylaşımları ile vicdanları yaraladı. “Esra Gökbay Güner” isimli bir sosyal medya kullanıcısı depremzedeler için “Beter olun” dedi. “Arda Ege Eren” adlı kişi “Keşke daha çok ölseydiniz” mesajıyla akıl almaz bir vicdansızlık örneği sergiledi. Kimi Millet İttifakı seçmenleri deprem bölgesi için topladığı yardımlara lanet etti, kimi ise “Yardımlarımız haram olsun” dedi. Vicdanları yaralayan paylaşımlar öyle bir noktaya ulaştı ki gözü dönmüş kullanıcılar deprem için “İyi ki olmuş” yorumunu bile yaptı.

Provokatörlere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan provokotif paylaşımları incelemeye aldı. Seçim sonuçları ve deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik provokatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları hakkında resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün bu tür paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik tespit çalışmaları sürerken, provokatif paylaşımlar yapanlar arasında oyuncu Zeynep Beşerler'in de olduğu öğrenildi. Beşerler seçim gecesi “Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla... Yazık...” mesajını paylaştı.







