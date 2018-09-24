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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Kadıköy'de kan aktı

Derbi öncesi kan aktı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Şakir Şenay adlı taraftar, stat yakınında bıçaklandı. Yaralanan Şenay, hastaneye kaldırıldı. Polis Şenay'ı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Şenay'ın, yaralanmasının ardından yakınlarda bulunan marketin içerisine girip korunduğu öğrenildi.
Şenay'ın, yaralanmasının ardından yakınlarda bulunan marketin içerisine girip korunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasından oynanan derbi maçını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den İstanbul'a gelen Şakir Şenay adlı taraftar, stat yakınında bıçaklandı. Yaralanan Şenay, hastaneye kaldırıldı. Polis Şenay'ı yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kadıköy Kızıltoprak Sabri Kiraz Sokak üzerinde akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe taraftarı Şakir Şenay(33), arkadaşlarıyla birlikte derbi maçını izlemek için İzmir'den İstanbul'a geldi. Şakir Şenay'ın da aralarında bulunduğu taraftar grubu ile stat yakınındaki sokak üzerinde karşılaştıkları başka bir Fenerbahçe taraftar grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Şakir Şenay, karşı gruptan bir kişi tarafından karnından bıçaklandı.


Bildirilmesi üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından yaralanan Şenay'ı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Şenay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.

Görgü tanıkları, iki grup arasından bir anda olayların başladığını, bir kişinin yaralanarak marketin içine girip korunmaya çalıştığını ardından yaralının ambulansla götürüldüğünü bildirdiler.

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