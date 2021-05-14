Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Derik Belediye Başkan Vekili Aytemürün Talimatlarıyla Bayramın 1Günü İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ve Tatlı İkramı
YEREL GÜNDEM

Derik Belediye Başkan Vekili Aytemür'ün Talimatlarıyla Bayramın 1.Günü İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ve Tatlı İkramı

Sosyal belediyecilikte yapmış olduğu yardımlarla halkın gönlünde taht kuran Derik Kaymakamlığı ve Derik Belediyesi Ramazan Ayı içerisinde yaptığı yardımlarla da vatandaşın takdirini toplamaya devam ediyor.

Haber Merkezi Diğer
Derik Belediye Başkan Vekili Aytemürün Talimatlarıyla Bayramın 1.Günü İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ve Tatlı İkramı
Derik Kaymakamlığı ve Derik Belediyesi

Ramazan ayında 30 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek ikramında bulunan Derik Kaymakamlığı ve Derik Belediyesi

Derik Kaymakamı /Belediye Başkan Vekili Sn. Hicabi AYTEMÜR'ün talimatları ile Bayramın 1.günü de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu. Kaymakamlık ve Belediye ekipleri kırsal ve merkezde ikametgah eden 194 ihtiyaç sahibi vatandaş ziyaret edildi. Bayramları kutlanıp, yemek ve tatlı ikramında bulundular.

Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirip Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Sn. Hicabi AYTEMÜR'e teşekkür ettiler..

Abone Ol Google News
Gazze bombardıman altında

Gazze bombardıman altında

​Filistinli aileler çocuklarıyla okullara sığındı.
İç savaş çıkabilir

İç savaş çıkabilir

​Silahlı Yahudi gruplar sokaklarda terör estiriyor.
İsrail katliamı durmuyor

Filistinli şehit sayısı 119'a yükseldi.

A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunu açıklayacak.
Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

​Konya Büyükşehir'den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek

​Gazzeli çocuklar Yeni Şafak aracılığıyla dünyaya mesaj verdi.

​Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi.

Erdoğan'ın İsrail katliamlarını durdurmak için başlattığı telefon diplomasisi sürüyor.

'​Dünya gözüyle özgür Filistin'i görene kadar dinlenmeyeceğiz.'
İşgalci İsrail <br>geri adım attı

İşgalci İsrail
geri adım attı

Basını yanlış bilgilendirdiler.
Ayasofya’dan Aksa’ya selam

Ayasofya’dan Aksa’ya selam

​“Filistin ve Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayram hüzünle geçecektir.”
Macron boyun eğdi

Macron boyun eğdi

Üç muhtıra sonrasında Müslümanları hedef alan faşist uygulamalara dair rapor.
Dualarım Filistin’le

Dualarım Filistin’le

Bayram mesajında Mescid-i Aksa'yı unutmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.