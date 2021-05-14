Derik Belediye Başkan Vekili Aytemür'ün Talimatlarıyla Bayramın 1.Günü İhtiyaç Sahiplerine Yemek Ve Tatlı İkramı

Ramazan ayında 30 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek ikramında bulunan Derik Kaymakamlığı ve Derik Belediyesi

Derik Kaymakamı /Belediye Başkan Vekili Sn. Hicabi AYTEMÜR'ün talimatları ile Bayramın 1.günü de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve tatlı ikramında bulunuldu. Kaymakamlık ve Belediye ekipleri kırsal ve merkezde ikametgah eden 194 ihtiyaç sahibi vatandaş ziyaret edildi. Bayramları kutlanıp, yemek ve tatlı ikramında bulundular.

Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirip Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Sn. Hicabi AYTEMÜR'e teşekkür ettiler..