Derik ilk kafileyi ağırladı

Mardin’in Derik ilçesi eski hareketli günlerine geri dönüyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte bit süredir turizm faaliyetlerinin durgun seyrettiği ilçe, geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritası uygulamasıyla yeniden hareketleniyor. Haritada mavi kategoride yer alan Derik,ilk turist kafilesini karşıladı.

GÜZELLİKLERİMİZİ HERKES TANISIN

Derik’in tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıktığını belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, “Turizme çok büyük önem veriyoruz. İlçemizin sahip olduğu güzellikleri ülkemize en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Amacımız yürütülen çalışmalarla ilçemize daha fazla turist çekmek” dedi.

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KAFİLEYİ BİZZAT KARŞILADI

Gezi için Diyarbakır’dan yola çıkan 25 kişilik turist kafilesini karşılayan Aytemür, ziyaret için teşekkür etti. Aytemür konuşmasında, ilçenin doğası ile birlikte tarihi ve kültürel bir kent olduğunu ifade etti. İlçeye gelen turistler daha sonra kentin tarihi yerlerini ziyaret etti. Turistler, burada dünyanın en uzun adamı unvanlı kişisi olan Sultan Kösen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.