Derik'te yeni "Ozan Kabak" yetişiyor

“İlçemizi başarı ile temsil edip, Adanaspor altyapısına katılan, sporcularımızı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Başarılarının devamını dilerim inşallah bu kardeşlerimiz de Derikli milli futbolcumuz ozan KABAK gibi büyük başarılara imza atarlar .Genç sporcularımıza desteklerimiz her zaman devam edecektir dedi. Kaymakam ve belediye başkan vekili Enver Çakır futbolcuları hediyelerle ödüllendirdi

Derik Belediyesi tarafından ücretsiz verilen futbol kursuna gelen başarılı sporculardan Baran DANIŞ, “Başkanımız Sn. Evren Çakır’a bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederiz. Derikli Abimiz Ozan Kabak’ı kendimize örnek alıyoruz. İlçemizi Adana’da en iyi şekilde temsil edeceğiz.. dedi.