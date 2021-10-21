Dernekler eğitim merkezi olsun

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Esenler Sivil Toplum Buluşması”nda dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Dernekleri eğitim merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Göksu’nun teklifine dernek yöneticileri de olumlu baktı.

Esenler’de 2009’dan bu yana yaşanılan olumlu değişimin hep birlikte başarıldığını söyleyen Göksu, “Esenler’deki bütün paydaşlar ortaya büyük bir emek koymuştur. Bu emeğin sonucunda Esenler’deki hayatı daha verimli kılan çok önemli adımlara imza atılmıştır. Esenler her yaptığı işte katma değer üreten bir şehirdir” dedi.

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