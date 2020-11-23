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EĞİTİM

​Ders zili uzaktan çalacak

Ders zili uzaktan çalacak

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, ara tatilin ardından yeniden uzaktan eğitime geçiyor. 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek eğitim süreci, TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek. MEB, aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasını ve takvimini kamuoyu ile paylaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB, aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasını ve takvimini kamuoyu ile paylaşacak. ​
MEB, aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasını ve takvimini kamuoyu ile paylaşacak. ​

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüs vakalarının seyrinde yaşanan yükselişten eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanların etkilenmemesi için yeniden geçilen uzaktan eğitim, bugün başlıyor. 4 Ocak 2021’ye kadar sürecek uzaktan eğitim süresince ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da yüz yüze eğitim yapılmayacak.

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PROGRAMLARI OKULLAR PAYLAŞACAK

  • Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programları, okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracak. Bu süreçte eğitim öğretim, ana noktaları TRT EBA kanalları olmak üzere, canlı sınıf uygulamaları, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yürütülecek.

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HİÇBİR SINAV YAPILMAYACAK

4 Ocak 2021’e kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacak. Bu tarihten sonra sınavların okul ortamında yüz yüze yapılması planlanıyor ancak 4 Ocak’tan sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak. Öğrenciler, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.

ARALIK AYINDA KARAR VERİLECEK

  • MEB, aralık ayının son haftasındaki tabloya göre okullarda yüz yüze eğitime aşamalı geçiş planlamasını ve takvimini kamuoyu ile paylaşacak. Bakanlık tarafından 7/24 devrede olan EBA Asistan, MEB Asistan ve 44 0 632 MEBİM çağrı merkezi aracılığıyla uzaktan eğitimle ilgili tüm sorular yanıtlanacak. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.
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