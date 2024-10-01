Dervişoğlu: Masaya sandalye olmam

Gazetecilerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu-Yavaş arasındaki adaylık çekişmesini kastederek “Hiçbir kişi ile görüşmesi ve angajmanı olmadığını” söyledi. Dervişoğlu olası ittifaklar için de 6’lı Masa'ya göndermede bulundu: “Çoklu masalara oturmam. Sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam.”
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Ben çoklu masalara oturmam. Sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam” dedi. Gazeteciler ile bir araya gelen Dervişoğlu, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. “Dikkat ederseniz, son zamanlarda partilerden daha çok kişilerden bahsediyor ve ortak geleceğimizi kurumsal politikalar yerine şahıslar üzerinden kurgulanmış bir siyasi planlamaya zorlanıyoruz” vurgusu yapan Dervişoğlu, “Bu değiştirmeye mecbur olduğumuz sistemin bize dayattığı ve asla kabul edemeyeceğimiz bir handikaptır. Türkiye'nin geleceği, birleştirici ve kapsayıcı bir siyasetle yeniden inşa edilmelidir. Biz bunun için varız ve mutlaka başaracağız” değerlendirmesi yaptı.
SİYASETTE DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ
Siyasette değişim olması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, “Her alanda yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu değişimi başarmanın yolu ise her şeyden evvel yenilenmeye ve yeniliğe açık olmaktan geçiyor. Ve elbette bu saydığım değişim rüzgarları siyaseti de içine alıyor, onu da kapsıyor. Dünya değişirken insan değişirken siyasetin de bu yenilenme sürecinin dışında kalması asla ve kata mümkün görünmüyor. Siyaset halk için ve insan için yapılıyorsa siyasetin de dönüşümü artık kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A MESAJ
CHP'deki adaylık yarışmalarına göndermede bulunan Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek İYİ Parti’nin hiçbir kişi ile görüşmesi ve angajmanının olmadığını kaydetti. Dervişoğlu, “Neden partimizin içinden bir aday olmasın” diye sordu. İYİ Parti’nin adayının kim olacağına ilişkin ise Dervişoğlu, “Maça daha çok var” yanıtını verdi.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜRÜZ
Olası bir ittifaka ilişkin 6’lı Masa göndermesi yapan Dervişoğlu, “Ben çoklu masalara oturmam. Sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam. İYİ Parti’nin yoluna bu şekilde devam etmesi, özgün kimliğini muhafaza etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme konusundaki soruyu ise Dervişoğlu, “Bir ihtiyaç hasıl olursa Sayın Erdoğan ile görüşürüm” diye cevapladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çıkışlarını da eleştiren Dervişoğlu, “Erken seçim vadeye çekmelere gibi ifade edilemez” diye konuştu.