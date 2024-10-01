Dervişoğlu: Masaya sandalye olmam

İzmir Körfezi'nde günden güne artan kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri devam ediyor, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle de insanlar nefes almakta dahi zorlanıyor. CHP'li İzmir Belediyesi ise yaşanan çevre felaketine duyarsız kalmakla yetiniyor. Ancak bu durum sadece şu anki CHP'li yönetime ait bir boş vermişlik değil. 2004 yılında Belediye Başkanı seçilen ve 2019'a kadar görevini sürdüren Aziz Kocaoğlu, İzmir Körfezi'nin 'yüzülebilir' bir hale getireceğini vadetmişti. Kocaoğlu'nun gerçekleştirmediği bu vaadini 2019 yılındaki seçimde yönetime gelen Tunç Soyer de sürdürdü. İzmir Körfez'ini temizlemek adına yatırımlar gerçekleştirdiğini ve 'yüzmenin hayal olmaktan çıktığını' iddia eden Soyer, kendisinden sonra gelecek belediye başkanına 'kokmayan bir Körfez devrettiğini' ileri sürmüştü. Ancak Körfez yine kaderine terk edilmişti. Soyer'den sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devralan Cemil Tugay da göreve gelir gelmez Körfez'deki kokuyu gidereceğini vadetmişti. Ancak İzmir Körfezi günden güne daha kirlendi ve insanlar artık kokudan nefes alamaz hale geldi. CHP'li belediyelerin bu yerine getirmediği vaatlerini ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan gündeme getirdi. X hesabından bir video paylaşan İnan, "Her dönemin ortak vaadi: Yüzülebilir Körfez" ifadelerini kullandı.