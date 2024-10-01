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Dervişoğlu: Masaya sandalye olmam

Dervişoğlu: Masaya sandalye olmam

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi.

Gazetecilerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu-Yavaş arasındaki adaylık çekişmesini kastederek “Hiçbir kişi ile görüşmesi ve angajmanı olmadığını” söyledi. Dervişoğlu olası ittifaklar için de 6’lı Masa'ya göndermede bulundu: “Çoklu masalara oturmam. Sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam.”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Ben çoklu masalara oturmam. Sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam” dedi. Gazeteciler ile bir araya gelen Dervişoğlu, gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. “Dikkat ederseniz, son zamanlarda partilerden daha çok kişilerden bahsediyor ve ortak geleceğimizi kurumsal politikalar yerine şahıslar üzerinden kurgulanmış bir siyasi planlamaya zorlanıyoruz” vurgusu yapan Dervişoğlu, “Bu değiştirmeye mecbur olduğumuz sistemin bize dayattığı ve asla kabul edemeyeceğimiz bir handikaptır. Türkiye'nin geleceği, birleştirici ve kapsayıcı bir siyasetle yeniden inşa edilmelidir. Biz bunun için varız ve mutlaka başaracağız” değerlendirmesi yaptı.


SİYASETTE DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Siyasette değişim olması gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, “Her alanda yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu değişimi başarmanın yolu ise her şeyden evvel yenilenmeye ve yeniliğe açık olmaktan geçiyor. Ve elbette bu saydığım değişim rüzgarları siyaseti de içine alıyor, onu da kapsıyor. Dünya değişirken insan değişirken siyasetin de bu yenilenme sürecinin dışında kalması asla ve kata mümkün görünmüyor. Siyaset halk için ve insan için yapılıyorsa siyasetin de dönüşümü artık kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.


İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A MESAJ

CHP'deki adaylık yarışmalarına göndermede bulunan Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek İYİ Parti’nin hiçbir kişi ile görüşmesi ve angajmanının olmadığını kaydetti. Dervişoğlu, “Neden partimizin içinden bir aday olmasın” diye sordu. İYİ Parti’nin adayının kim olacağına ilişkin ise Dervişoğlu, “Maça daha çok var” yanıtını verdi.


ERDOĞAN İLE GÖRÜŞÜRÜZ

Olası bir ittifaka ilişkin 6’lı Masa göndermesi yapan Dervişoğlu, “Ben çoklu masalara oturmam. Sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam. İYİ Parti’nin yoluna bu şekilde devam etmesi, özgün kimliğini muhafaza etmesi gerektiğine inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme konusundaki soruyu ise Dervişoğlu, “Bir ihtiyaç hasıl olursa Sayın Erdoğan ile görüşürüm” diye cevapladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çıkışlarını da eleştiren Dervişoğlu, “Erken seçim vadeye çekmelere gibi ifade edilemez” diye konuştu.



İzmir'de CHP'li Belediyelerin hizmetsizlik yarışı: Yüzülebilir Körfez

İzmir Körfezi'nde günden güne artan kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri devam ediyor, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle de insanlar nefes almakta dahi zorlanıyor. CHP'li İzmir Belediyesi ise yaşanan çevre felaketine duyarsız kalmakla yetiniyor. Ancak bu durum sadece şu anki CHP'li yönetime ait bir boş vermişlik değil. 2004 yılında Belediye Başkanı seçilen ve 2019'a kadar görevini sürdüren Aziz Kocaoğlu, İzmir Körfezi'nin 'yüzülebilir' bir hale getireceğini vadetmişti. Kocaoğlu'nun gerçekleştirmediği bu vaadini 2019 yılındaki seçimde yönetime gelen Tunç Soyer de sürdürdü. İzmir Körfez'ini temizlemek adına yatırımlar gerçekleştirdiğini ve 'yüzmenin hayal olmaktan çıktığını' iddia eden Soyer, kendisinden sonra gelecek belediye başkanına 'kokmayan bir Körfez devrettiğini' ileri sürmüştü. Ancak Körfez yine kaderine terk edilmişti. Soyer'den sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devralan Cemil Tugay da göreve gelir gelmez Körfez'deki kokuyu gidereceğini vadetmişti. Ancak İzmir Körfezi günden güne daha kirlendi ve insanlar artık kokudan nefes alamaz hale geldi. CHP'li belediyelerin bu yerine getirmediği vaatlerini ise AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan gündeme getirdi. X hesabından bir video paylaşan İnan, "Her dönemin ortak vaadi: Yüzülebilir Körfez" ifadelerini kullandı.


#Müsavat Dervişoğlu
#iyi parti
#siyaset

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