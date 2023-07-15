Destanımız 7 yaşında

Devleti ele geçirme hayali kuran FETÖ’ye halkın verdiği dersin üzerinden 7 yıl geçti. Toplum ve devlete 50 yılı aşan bir dönemde sinsice nüfuz eden FETÖ, ilk olarak 7 Şubat 2012 MİT kumpası ile siyasi niyetini belli etti. FETÖ’nün yargıdaki üyelerince dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrılması, örgütün hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak kayıtlara geçti. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a uzanmak için kurguladığı kumpasta niyeti çözülen FETÖ’ye karşı da ilk adımlar atıldı. Gelir ve eleman kaynağı olan dershaneler kapatıldı. Daha da agresifleşen örgüt ikinci hamlesini 17-25 Aralık 2013’de yargı kumpası üzerinden denedi.





ÖNCE PDY SONRA FETÖ DENDİ

Örgütün emelleri gün yüzüne çıkarken, FETÖ’ye karşı savunma refleksi artırıldı. Örgüt 2014’te Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adıyla devletin kırmızı kitabı olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne tehdit olarak girdi.





AYIKLAMA BAŞLIYOR

Aynı yıl yargıdaki ağı kırıldı. Yargıda Birlik Platformu ile FETÖ’cü yargı mensupları hayat memat meselesi gördüğü 12 Ekim 2014’teki HSYK seçimlerinde mağlup oldu. FETÖ’nün yargının kritik noktalarına yerleştirdiği elemanları tek tek tasfiye edildi. Dershaneler ve yargının ardından örgütün para muslukları da kesildi. En büyük finans kaynağı olan Bank Asya 2015 yılında BDDK kararı ile TMSF’ye devredilerek kapatıldı.

2016 Ağustos ayında toplanacak Yüksek Askeri Şura’da TSK’ya yerleştirdiği elemanlarının ihracını önlemek isteyen FETÖ, 15 Temmuz 2016 akşamı ‘Türkiye’yi işgal etme’ planını devre soktu.





14.45 İHBARI

FETÖ’cü hainler 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tüm planlamalarını, gece saat 03.00’te başlayacak bir harekata göre yaptı. Millet uykusundayken devlet ele geçirilecekti. Ancak MİT’e gündüz 14.45’de gelerek darbe girişimini bir subayın haber vermesi üzerine hesapları bozulan FETÖ’cü darbeciler kalkışma saatini öne çekti. Boğaz Köprüsü’nü trafiğe kapatıp, özellikle İstanbul ve Ankara’da terör estirdi.





TARİH DEĞİŞTİREN ÇAĞRI

Başbakan Binali Yıldırım, gece saat 23.02’de bunun FETÖ’nün bir kalkışması olduğunu dünyaya duyurarak “Bedelini ödeyecekler” dedi. FETÖ’cü darbeciler Ankara, İstanbul ve Marmaris’te terör estirdi. Boğaziçi Köprüsü’nü trafiğe kapatan darbeciler başkentte MİT’e, Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdürlüğüne, Genelkurmay’a saldırdı. FETÖ’cü hainler buraların yanı sıra TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayıp TRT’de darbe bildirisi okuttu. FETÖ’cü hainlerin o gece öncelikli hedefleri arasında Marmaris’te olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bulunuyordu. Saat 00.24’ü gösterdiğinde televizyonlara bağlanan Erdoğan, darbe girişiminin seyrini değiştirecek olan halka “Meydanlara davet ediyorum” çağrısını yaptı.





15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 7’inci yıl dönümünde ülke genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. “Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları” temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, 15 Temmuz’da canları pahasına vatan müdafaası yapan ve millî irade destanını tarihe altın harflerle yazan kahramanlar anılarak Türk milletinin güçlü millî iradesine ve kararlılığına vurgu yapılacak.





PROGRAM 14.30’DA BAŞLIYOR

Ankara’da TBMM’de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı düzenlenecek. Program saat 14.30’da başlayacak. Törende, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.





ERDOĞAN BEYLERBEYİ’NDEN SESLENECEK

TBMM’deki program, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. Kurtulmuş, burada bir konuşma yapacak. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek. FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İstanbul’a geçecek. Bu yıl İstanbul’daki 15 Temmuz anmalarının adresi Beylerbeyi Stadyumu olacak. Akşam 18.30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi’nden seslenecek.





Türkiye Maarif Vakfı, düzenlediği “15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi” paneli ile darbe gecesi sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu mücadeleyi anlattı. Panelde konuşan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, 15 Temmuz’un büyük bir direnişin göstergesi olduğunu söyledi. Akgün, “Türkiye büyük bir yıkımdan dönmüştür. 15 Temmuz’u bütün darbeler genelinden farklı kılan şey o gece milletin, sivil toplumun yapılanlara karşı dur diyerek bu hain girişimi engellemeye destek olup büyük bir direniş göstermişlerdir” dedi.





EĞİTİM MASKESİNİ KULLANDI

Terör örgütü FETÖ’nün eğitim maskesini kullanarak devletin tüm kurumlarına sızdığına dikkat çeken Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise, “Uluslararası bir eğitim kurumu aynı zamanda fikri mücadele açısından çok önemli bir görevi olan Maarif Vakfı çatısı altında bu konuyu konuşmak gerçekten çok önemli. FETÖ, eğitim yuvalanmasıyla tüm bu kötülükleri yapmış bir örgüttür. Devlete sızmayı, bir çok kurumu ele geçirmeyi eğitim kılıfı altında yaptılar” diye konuştu.





MİNNET BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ

Gazeteciler olarak kendilerine büyük bir görev düştüğüne vurgu yapan Likoğlu, “15 Temmuz darbesini ve o gün ortaya konulan destanı unutturmamak yegane görevimiz. Biz bugünü unutursak o gün şehit olan şehitlerimize ve bugün aramızda olan gazilerimize olan minnet borcumuzu ödeyemeyiz” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi Ankara’da gazi olan Emine Aydınbelge de, “O gece Rabbimin bize sonsuz yardımı vardı. Öyle manevi bir iklim vardı ki sanki hepimiz tek bir vücut olmuştuk. Hepimiz tek bir ağızdan istiklal marşını okuyup ‘Asker Kışlaya’ sloganları atıyorduk. O gece meclise bomba atıldığında sanki ülkenin her yeri bombalanmış

gibiydi” dedi.





500 metrelik Türk bayrağı

Erzurum’da gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 500 metrelik dev Türk bayrağıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında, Palandöken Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Abdurrahman Gazi Kent Ormanı’nda Türk bayraklı doğa yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen gençler, yürüyüş öncesi bazı 15 Temmuz şehitlerinin isminin okunmasının ardından “Burada!” diyerek karşılık verdi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyen gençlere, sonrasında çorba ikramında bulunuldu.



