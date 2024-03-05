|
Gündem

Destici trafik kazası geçirdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içinde bulunduğu makam aracı, seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta kaza yaptı. Su kanalına düşen araçtaki Destici ile birlikte 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Destici’nin durumunun iyi olduğu açıklandı.

04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 01:32 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Mustafa Destici trafik kazası geçirdi.
Mustafa Destici trafik kazası geçirdi.

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti. Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi de yaralandı. Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu makam aracının, yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

ERDOĞAN’DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kaza sonrasında Destici ile telefonda görüştü. Erdoğan, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.



#Mustafa Destici
#Trafik Kazası
#Tokat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gümüşhane imsakiye 2024 diyanet iftar sahur vakitleri akşam ezanı saati