Destici trafik kazası geçirdi

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu minibüsün ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti. Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazada, Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi de yaralandı. Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın, Destici'nin içinde bulunduğu makam aracının, yoldan çıkarak su kanalına düşmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.
ERDOĞAN’DAN TELEFON
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kaza sonrasında Destici ile telefonda görüştü. Erdoğan, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.