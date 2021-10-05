Gündem Dev uçaklar İstanbul Havalimanında aynı karede görüntülendi
İSTANBUL

Dev uçaklar İstanbul Havalimanı'nda aynı karede görüntülendi

İstanbul Havalimanı, aynı dakikalarda iki dev misafirini ağırladı. Havalimanı, dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ile dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 Mriya'ya aynı anda ev sahipliği yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Dev uçaklar İstanbul Havalimanında aynı karede görüntülendi
İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük iki uçağını aynı dakikalarda ağırladı.

İstanbul Havalimanı, bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. Dünyanın en büyük iki uçağını aynı dakikalarda ağırladı. Uçaklardan ilki "Mriya" adlı An-225 tipi dünyanın en büyük kargo uçağı, diğeri ise dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı süper jumbo jet olan AirbusA380. Kalkış için pist başına gelen Mriya ile iniş için piste teker koymaya hazırlanan Emirates Havayolları'na ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı aynı karede görüntülendi.

DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI

Kazakistan'ın Almatı şehrinden Avusturya'nın Linz şehrine gitmek üzere havalanan An-225, yakıt ikmali için saat 12.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. PCR testi taşıyan ve yaklaşık iki saat havalimanında konaklama yapan uçak, yakıt alıp kalkış için 14.20 sıralarında pist başına geldi.

Bu sırada Emirates Havayolları'nın Dubai-İstanbul arasında tarifeli seferlere başlayan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 ise inişe geçti. Her iki dev uçak, aynı karede görüntülendi. A380 inişini tamamlayıp park alanına yanaşırken Mriya da kalkışını tamamlayıp Linz'e uçtu.

Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da
GÜNDEM
Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da

Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'nda
GÜNDEM
Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'nda

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