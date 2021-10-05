Dev uçaklar İstanbul Havalimanı'nda aynı karede görüntülendi

İstanbul Havalimanı, bugün tarihi günlerinden birini yaşadı. Dünyanın en büyük iki uçağını aynı dakikalarda ağırladı. Uçaklardan ilki "Mriya" adlı An-225 tipi dünyanın en büyük kargo uçağı, diğeri ise dünyanın en büyük yolcu uçağı olan çift katlı süper jumbo jet olan AirbusA380. Kalkış için pist başına gelen Mriya ile iniş için piste teker koymaya hazırlanan Emirates Havayolları'na ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı aynı karede görüntülendi.

DEV UÇAKLARIN KARŞILAŞMASI

Kazakistan'ın Almatı şehrinden Avusturya'nın Linz şehrine gitmek üzere havalanan An-225, yakıt ikmali için saat 12.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. PCR testi taşıyan ve yaklaşık iki saat havalimanında konaklama yapan uçak, yakıt alıp kalkış için 14.20 sıralarında pist başına geldi.

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Bu sırada Emirates Havayolları'nın Dubai-İstanbul arasında tarifeli seferlere başlayan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 ise inişe geçti. Her iki dev uçak, aynı karede görüntülendi. A380 inişini tamamlayıp park alanına yanaşırken Mriya da kalkışını tamamlayıp Linz'e uçtu.

GÜNDEM Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul'da