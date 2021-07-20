DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti

DEVA Partisi'nde Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali Rıza Babaoğlan, istifa ettiğini duyurdu.

Babaoğlan daha önce verdiği istifa mektubunda dikkat çektiği konuların halen devam ettiğini ve bundan dolayı bu yönde bir karar aldığını söyledi.

YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURDU

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

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