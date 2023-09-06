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DEVA Partisi'nde bir ayrılık daha: Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz istifa etti

DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Karadeniz, "Alışılagelmiş anlayışın dışında sürecek olan siyasi yolculuğumuzda yine görüşmek dileğiyle" dedi.

11:42 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz

DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz

DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

Çankırı İl Başkanı Karadeniz'den istifa kararı

Karadeniz,
"Zorlu bir süreçte, 2023 Genel Seçimleri hemen öncesinde, ilk defa girdiğim seçimlerde Çankırı İl Başkanı olarak görev aldığım DEVA Partisi'nden görevini yerine getirmenin huzuruyla, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Cumhuriyet değerleri esas olmak üzere, genel kabul görmüş ve doğru bildiğimiz değerlerle, alışılagelmiş anlayışın dışında sürecek olan siyasi yolculuğumuzda yine görüşmek dileğiyle. Güvenen ve destek veren herkese saygılarımı sunuyorum"
dedi.


#DEVA Partisi
#Sude Haydar Karadeniz
#Çankırı
32 dakika önce
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