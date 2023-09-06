DEVA Partisi'nde bir ayrılık daha: Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz istifa etti

"Zorlu bir süreçte, 2023 Genel Seçimleri hemen öncesinde, ilk defa girdiğim seçimlerde Çankırı İl Başkanı olarak görev aldığım DEVA Partisi'nden görevini yerine getirmenin huzuruyla, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Cumhuriyet değerleri esas olmak üzere, genel kabul görmüş ve doğru bildiğimiz değerlerle, alışılagelmiş anlayışın dışında sürecek olan siyasi yolculuğumuzda yine görüşmek dileğiyle. Güvenen ve destek veren herkese saygılarımı sunuyorum"