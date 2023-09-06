DEVA Partisi'nde bir ayrılık daha: Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz istifa etti

DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz
DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Sude Haydar Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 aydır yürüttüğü il başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.
Çankırı İl Başkanı Karadeniz'den istifa kararı
Çankırı İl Başkanı Karadeniz'den istifa kararı
Karadeniz,
"Zorlu bir süreçte, 2023 Genel Seçimleri hemen öncesinde, ilk defa girdiğim seçimlerde Çankırı İl Başkanı olarak görev aldığım DEVA Partisi'nden görevini yerine getirmenin huzuruyla, bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Cumhuriyet değerleri esas olmak üzere, genel kabul görmüş ve doğru bildiğimiz değerlerle, alışılagelmiş anlayışın dışında sürecek olan siyasi yolculuğumuzda yine görüşmek dileğiyle. Güvenen ve destek veren herkese saygılarımı sunuyorum"
dedi.
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32 dakika önce