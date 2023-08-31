DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal'dan zehir zemberek istifa: Babacan'ı topa tuttu

Ünsal ayrıca, başkanlık referandumunda “evet” için canhıraş bir şekilde çalışan ya da sessiz kalan isimlerin hiçbir özeleştiri vermemelerine rağmen DEVA’da öne çıkarıldığını, bunun da partinin ve Millet İttifakı’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki samimiyetini azalttığını vurguladı.