DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal'dan zehir zemberek istifa: Babacan'ı topa tuttu

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, Ali Babacan'ı topa tutarak partisinden istifa etti.
DEVA Partisi kurucularından olan Ahmet Faruk Ünsal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Ünsal ayrıca, başkanlık referandumunda “evet” için canhıraş bir şekilde çalışan ya da sessiz kalan isimlerin hiçbir özeleştiri vermemelerine rağmen DEVA’da öne çıkarıldığını, bunun da partinin ve Millet İttifakı’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki samimiyetini azalttığını vurguladı.