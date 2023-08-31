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DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal'dan zehir zemberek istifa: Babacan'ı topa tuttu

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, Genel Başkan Ali Babacan'a yönelik sert ifadelerle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şeffaf olmayan bir kararla partisinin seçime sokulmadığını ifade eden Ünsal, Babacan’ın parti anayasasını çiğnediğini söyledi.

16:59 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, Ali Babacan'ı topa tutarak partisinden istifa etti.

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, Ali Babacan'ı topa tutarak partisinden istifa etti.

DEVA Partisi kurucularından olan Ahmet Faruk Ünsal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı.


Babacan’ın söz verilmesine rağmen
“şeffaf olmayan”
bir süreçle partiyi seçimlere sokmadığını belirten Ünsal, milletvekili adaylarının da Babacan tarafından
“tek başına”
belirlendiğini kaydetti.

Ünsal ayrıca, başkanlık referandumunda “evet” için canhıraş bir şekilde çalışan ya da sessiz kalan isimlerin hiçbir özeleştiri vermemelerine rağmen DEVA’da öne çıkarıldığını, bunun da partinin ve Millet İttifakı’nın güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki samimiyetini azalttığını vurguladı.


'Yeni bir hikaye yazma umut ve takati kalmayan Deva Partisi'nden istifa ediyorum'


Kuruluş aşamasında DEVA’nın yüzde 12-13’lerde destek gördüğünü savunan Ünsal,
“Tüm ikazlara rağmen işlenen hatalar nedeniyle vatandaşlarımızın umudunu tüketen teşkilatları boşalan ve pratikleriyle geleceğe dair yeni bir hikaye yazma umut ve takati kalmayan Deva Partisi'nden istifa ediyorum”
dedi.



#DEVA Partisi
#Ahmet Faruk Ünsal
#İstifa
#Ali Babacan
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