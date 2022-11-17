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POLİTİKA

DEVA Partisi'nden Gelecek Partisi'ne salvo: Davutoğlu yeterli değil

DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal, TVNET canlı yayınında yaptığı açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini belirten Ünsal, "Türkiye'nin bir numaralı koltuğunda iki yıl oturdu, hakkını da kullandı. Performansını yeterli bulmadım." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DEVA Partisinden Gelecek Partisine salvo: Davutoğlu yeterli değil
Ahmet Faruk Ünsal.

DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaliyle ilgili açıklamada bulunan Ünsal, "Davutoğlu Türkiye'nin bir numaralı koltuğunda iki yıl oturdu. Dolayısıyla, ben onun en önemli koltuktaki performansın yeterli bulmadım." dedi.

Altılı masanın aday göstermesi halinde destek verecek

Davutoğlu'nun performansını beğenmeyen Ünsal, altılı masanın mutabakatı sonucunda aday gösterilirse destek vereceğini açıkladı. Ünsal, "Bir numaralı koltukta oturdu hakkını da kullandı ve bence başarılı değildi. Aday gösterilirse ayrı bir konu. Mutabakat gösterilmesi parantezin dışı. Bir mutabakat adayı olursa eyvallah.” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nden Gelecek Partisi'ne salvo: Davutoğlu yeterli değil
OYNAT 01:08
DEVA Partisi'nden Gelecek Partisi'ne salvo: Davutoğlu yeterli değil
DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal, TVNET canlı yayınında yaptığı açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istemediğini belirten Ünsal, 'Türkiye'nin bir numaralı koltuğunda iki yıl oturdu, hakkını da kullandı. Performansını yeterli bulmadım.' dedi.

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