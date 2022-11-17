DEVA Partisi'nden Gelecek Partisi'ne salvo: Davutoğlu yeterli değil

DEVA Partisi kurucusu Ahmet Faruk Ünsal, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaliyle ilgili açıklamada bulunan Ünsal, "Davutoğlu Türkiye'nin bir numaralı koltuğunda iki yıl oturdu. Dolayısıyla, ben onun en önemli koltuktaki performansın yeterli bulmadım." dedi.

Altılı masanın aday göstermesi halinde destek verecek

Davutoğlu'nun performansını beğenmeyen Ünsal, altılı masanın mutabakatı sonucunda aday gösterilirse destek vereceğini açıkladı. Ünsal, "Bir numaralı koltukta oturdu hakkını da kullandı ve bence başarılı değildi. Aday gösterilirse ayrı bir konu. Mutabakat gösterilmesi parantezin dışı. Bir mutabakat adayı olursa eyvallah.” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM DEVA Partisi kurucusu Ünsal: Masa dışından Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek isterdim