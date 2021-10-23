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Develi’ye engelsiz yaşam merkezi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kaymakam Sinan Aslan, Yukarı Develi Mahallesi’nde 12 bin 671 metrekare alanda yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Develi’ye engelsiz yaşam merkezi ​
Başkan Mehmet Cabbar, Engelsiz Yaşam Merkezinin Develi ile birlikte civar ilçeler için de hizmet vereceğini belirtti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Kaymakam Sinan Aslan, Yukarı Develi Mahallesi’nde 12 bin 671 metrekare alanda yapımı süren Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Engelsiz Yaşam Merkezinin Develi ile birlikte civar ilçeler için de hizmet vereceğini belirten Başkan Mehmet Cabbar “Toplam maliyeti 5 milyon lirayı aşan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip projemizin çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. En kısa sürede hizmete sunmak istiyoruz” dedi.

  • Böylesi bir merkezin Develi’ye çok önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Kaymakam Aslan “Emeklerinden dolayı Cabbar Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmaların kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.
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