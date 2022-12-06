Devlet Bahçeli 6’lı masanın adayını seçti: Tercihim sınıf arkadaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Altılı masanın aday belirleme anketini” değerlendirdi ve kendi tercihinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM’de, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, “15 Ocak’a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, ‘Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?’ dediler. Ben henüz daha cevap vermedim” yanıtını verdi.

ÜNİVERSİTEDE AYNI SINIFTAYDILAR

Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, “Eğer birisi ankette bana gelirse, ‘6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz’ derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır” ifadesini kullandı. Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi’nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.

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