MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değil

ABD'nin yaptırım kararı hakkında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye kimden silah alıp almayacağını ona buna soracak değildir. ABD izin ve onay makamı hiç değildir. ABD’nin dostluk anlayışı hasımlığa dümen kırmıştır. Bu, skandal olmakla birlikte saygısızlık ve nezaketsizliktir" dedikten sonra şu şekilde konuştu:

Dostluk ve müttefiklik tek merkezli değil

"Dostluk ve müttefiklik tek merkezli ilerleyen, tek yanlı işleyen, tek taraflı işlevsellik gösteren bir mekanizma şeklinde görülmemelidir. Eşitlik ve hakkaniyet temelinde bir diyalog ve diplomasi yoksa taraflardan birisi hakim, diğeri de mahkum olacaktır."

Türk milletine parmak sallanmaz

Bahçeli ayrıca S-400 konusunda Türkiye eleştirenlere de cevap verdi: "S-400’ü niye aldınız diye parmak sallayanların, geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak için hangi sanal gerekçelere müracaat ettikleri hepimizin ve herkesin malumudur. Türk milletine parmak sallanmaz, sallayan bunun sonuçlarından kurtulamaz."

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"Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve egemen bir devlettir. Kendi kaderine kendisi yön verir, istikamet çizer. Türkiye’yi cephe ülke, mevzi ülke, siper ülke görenler şaşkınlık içinde bocalayan şuursuzlardır. Boynumuza tasma geçmez, ayaklarımıza pranga vurulmaz, irademiz rehin edilemez."





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ABD’nin yanında saf tutmuştur

ABD'nin yaptırımları konusunda partilerin ortak metnine imza atmayan HDP'ye de değinen Bahçeli, "TBMM’de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metine imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan etmişlerdir. Ne var ki, bu metinde bölücü HDP’nin gene imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye’ye saldırmış, ABD’nin yanında saf tutmuştur. Hangi milli meselede HDP Türkiye’nin yanında durmuştur? Ne zaman diğer partilerle birlikte müşterek refleks göstermiştir? Düşmanın içimizdeki uzantısı ve kule gözcüsü olan bu sözde parti hangi yaraya merhem olmuştur?" dedi.