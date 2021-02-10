Gündem Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığına yeniden aday
POLİTİKA

Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığına yeniden aday

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart 2021'de yapılması kararlaştırılan MHP Kurultayında Genel Başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart 2021'de yapılması kararlaştırılan Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gün içinde yaptığı açıklamada, "Salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 13'üncü Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır" demişti.

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