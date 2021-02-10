Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığına yeniden aday

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart 2021'de yapılması kararlaştırılan Kurultay'da MHP Genel Başkanlığı'na yeniden aday olduğunu duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gün içinde yaptığı açıklamada, "Salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması nedeniyle 13'üncü Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır" demişti.

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