Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: Kesinleşmiş yargı hükmü de olsa KHK'lıların dosyasını yeniden ele alacağız

İnsan Haklarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İl Başkanlığının ev sahipliğinde Sarıyer'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan KHK'lılarla bir araya geldi.



Burada skandal ifadeler kullanan Karaca, 'Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip, mahkumiyet veya ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız.' ifadelerini kullandı.

