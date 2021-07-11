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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin rüyasına atıfla "Yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum" ifadesine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeliden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

"10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı" ifadesiyle paylaşılan notta şu sözlere yer verildi:

Osman Gazi'nin rüyasına atıf

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla.

Mesajda, "Yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum" ifadesiyle Osman Gazi'nin gördüğü ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu müjdeleyen rüyaya atıf yapılması dikkatlerden kaçmadı.

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