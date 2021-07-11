Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin üçüncü yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
"10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı" ifadesiyle paylaşılan notta şu sözlere yer verildi:
Osman Gazi'nin rüyasına atıf
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Zat-ı Devletleri'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin üçüncü yıldönümünü kutluyor, yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum. Selam ve saygılarımla.
10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı. pic.twitter.com/9JVgZjCUV6
10 Temmuz 2021 günü, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdikleri kutlama mesajı. pic.twitter.com/9JVgZjCUV6— MHP (@MHP_Bilgi) July 11, 2021
Mesajda, "Yeni bir çınar rüyasının tezahür etmesini temenni ediyorum" ifadesiyle Osman Gazi'nin gördüğü ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu müjdeleyen rüyaya atıf yapılması dikkatlerden kaçmadı.