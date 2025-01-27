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Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor

20:2527/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşmüştür. Sorumluluklarını yok sayarak üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövmüştür. Ortada bir suç varsa bedeli hukuk önünde mutlaka ödenecektir." açıklamasını yaptı.

‘Terör örgütü üyesi olmak’, ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzlukla’ suçlanan CHP’li belediye başkanlarına sahip çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit etti.

Gürlek için ‘zihni çürümüş’ diyen ve, “Biz var ya, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz” ifadelerini kullanan İmamoğlu için soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Suç varsa bedelini öder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Klasik ve bildik İmamoğlu tablosu maalesef gündeme yine gölge düşmüştür."
diyen Bahçeli,
"Sorumluluklarını yok sayarak üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövmüştür. Ortada bir suç varsa bedeli hukuk önünde mutlaka ödenecektir."
açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

#Ekrem İmamoğlu
#MHP
#İBB
#Devlet Bahçeli

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