Partisinin Meclis Grubu’nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, federasyon anayasasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin taslağını hazırladıkları bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi iddiayı reddetmiştir. Kılıçdaroğlu da reddetmiştir. Peki, 13 Ocak-7 Mayıs 2018 tarihleri arasında hazırlanmış mezkur anayasa değişikliği çerçeve metni için kurdurulan masaya kimler oturdu? O oturmadı, bu oturmadı, şunun haberi olmadı ise, sokağa bırakılan ihanet metnini kim yazdı kimler müzakere etti? Bu melanetin açıklaması nasıl yapılacak?

GÜNDEM 10 toplantıyı ne için yaptınız

HAYSİYETLE İTİRAF ET

Kılıçdaroğlu hayreti mayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin: 2 Haziran 2018’de, bir açıklamasında; ‘Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. Aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde’ dedi mi demedi mi? Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki, ne fren tutmuş, ne dur durak bilmiştir. Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ’ye verilmiştir.

OYNAT 03:00 İki yıl önce hazırladıkları yeni anayasanın detaylarını açıklayan Kılıçdaroğlu: Böyle bir şey yok, olanları hayretle izliyorum Tarihler 22 Haziran 2018'i gösterirken Tele 1 kanalında bir programa konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği ile ilgili “Biz daha önce Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik, anayasa değişikliği ile ilgili neler yapabileceğimize dair ilkeler belirledik, komisyonun başkanlığını da İbrahim Kabaoğlu yaptı ve bir anlaşma metni hazırlandı' ifadelerini kullanmıştı. Konunun tekrar gündeme gelmesiyle odak noktası olan Kılıçdaroğlu, şimdi ise “Böyle bir çalışma yok, kamuoyunda yatışıyorlar hayretle izliyorum, böyle bir şey yok' açıklamasını yaptı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

HODRİ MEYDAN

Türklüğü anayasadan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi de bizim için şerefli bir vatan vazifesidir. Türkiye’yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kabus dolu bir hayaldir. Hodri meydan, her kim aksi yönde hain bir mücadelenin içinde olacaksa, önce bizim bedenlerimizi çiğnemek ve toprağa gömmek durumundadır.

REKLAM

GÜNDEM Akşener'den Özdağ'a 'anayasa' tepkisi: Bir deli kuyuya taş attı nasıl çıkaracağımızı bilmiyoruz

Kılıçdaroğlu nereye koşuyor

Bahçeli, “Türk siyaseti kendi ülkesine yabancılaşmış, milletiyle çelişkiye düşmüş bir muhalefetin sancısına rastlamıştır. CHP Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde konuğu olduğu Ortadoğu Enstitüsünde bir etki ajanı gibi konuşmuş, fukara aklında ne varsa döküp saçmıştır. ABD ve AB liderlerine yönelik, Türkiye’de demokrasi hareketlerini savunun çağrısında bulunmuştur. İBB Başkanı da göz kamaştıran figüranlığını sergilemiştir. CHP’liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür. CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nin PKK’nın mahut renklerinden oluşan melun kanlı amblemini bir çocuk parkının yer döşemesinde kullanması Kılıçdaroğlu zihniyetinin terör örgütü sempatisinde sınır tanımadığının işaretidir. Çocuklara bölücülük aşılamaya çalışan CHP’nin PKK’yı belediyelere taşımasının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir” dedi.

Bahçeli

Muhteşem bir kalkış yaşanacak