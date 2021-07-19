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POLİTİKA

Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı öncesi bir mesaj paylaştı. Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Bahçeli, "Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve seviye dayalı güçlü bir dönemin inşasını el birliğiyle başarabiliriz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeliden Kurban Bayramı mesajı
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesi yazılı bir metin yayınladı. Bahçeli, bayram mesajında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Bahçeli, "Kargaşa çıkarmanın sonucu yoktur. Bu ülke hepimizin müşterek hazinesidir. Türkiye 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir" dedi.

"Bayramlar kardeşlik bağlarını güçlendiren müstesna anlardır"


MHP lideri Bahçeli'nin bayram mesajı şöyle:

"Hem günlerimizin hem de gönüllerimizin her daim bayram yeri gibi coşkulu, bayram ortamı gibi sevgiyle dolu olması en samimi dileğimdir. Dini ve milli bayramlar kardeşlik bağlarını güçlendiren, sıkılı yumrukları gevşeten, dargın ve küskün bakışları yumuşatan müstesna anlardır. Bayramlar huzurun, umudun, birliğin ve dayanışma ruhunun kamçılandığı, muhabbet ve hürmet duygularının kanatlanıp ufkumuzu kapladığı muazzez bir dönemdir.

"Yeterince sorun ve zorluklarla sınandık"


Gerek KOVİD-19 salgınından dolayı, gerekse de iç ve dış gelişmelerin yoğun gündeminden kaynaklı olmak suretiyle yeterince sorun ve zorluklarla sınandık. Bayram münasebetiyle kendi iç dünyamızı, çevremizle kurduğumuz irtibat ve ilişki kanallarını dürüst ve dengeli bir kavrayışla ele almaya ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Anlaşılmaktan ziyade anlamaya, dayatmadan ziyade diyaloğa, kutuplaşmaktan ziyade kucaklaşmaya, ihtilaftan ziyade irade ve istikbal mutabakatına doğru kalıcı bir geçiş yapmamız mümkündür.

Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır.

"Üzerimizde oynanan oyunları bozup atmak..."


Kurban Bayramı'nın ahlaki ve manevi zenginliğiyle yepyeni bir uzlaşma sürecinin yollarını açabilir, karşılıklı saygı ve seviye dayalı güçlü bir dönemin inşasını elbirliğiyle başarabiliriz. Ne kadar birlik ve beraberlik içinde hareket edebiliyorsak o kadar diri ve kuvvet sahibi olacağımız özellikle unutulmamalıdır. Türkiye'nin ve Türk-İslam medeniyetinin maruz kaldığı menfur senaryoları tesirsiz hale getirmek, üzerimizde oynanan oyunları bozup atmak her şeyden önce milletimizin engin ve tarihi mukavemetine bağlıdır."

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