Devlet Bahçeli'den şampiyon Galatasaray'a tebrik

Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayarak, “Şampiyon Galatasaray’a Avrupa arenasında, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde üstün başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Galatasaray
, Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Böylelikle sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı.
Galatasaray'ı tebrik eden siyasilerden birisi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.
Bahçeli X hesabından paylaştığı mesajında şöyle dedi:
"Gönülden kutluyorum"
"Gönülden kutluyorum"
2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum.
Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.
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