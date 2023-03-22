Devlet Bahçeli'den teşekkür mektubu

Son bir asrın en büyük felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin yanı sıra Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel ve su taşkınları, kaybettiğimiz vatandaşlarımız ve yıkıma uğrayan şehirlerimiz bu seçim kampanya döneminin hassas, sakin, sağduyulu ve acılarımıza saygı çerçevesinde tezahür etmesini mecburiyet haline getirmiştir. Nitekim bugüne kadar yapılan hiçbir seçim ve siyasi propaganda süreci böylesine kırılgan ortamda ve teessür ikliminde gerçekleşmiş değildir. Her şeye rağmen umutlarımız diri, mücadele şuurumuz yüksektir.