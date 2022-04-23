Devlet Bahçeli'nin 23 Nisan mesajı: Kuklalar bir kez daha kaybedecek

MHP lideri Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Bahçeli, 23 Nisan’ın önemine değinerek, çocukların bayramını kutladı. Bahçeli, mesajında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu elektrik faturasını ödememe üzerinden yürttüğü siyasi şovu da eleştirdi.
ZİLLETTİR, REZALETTİR
“Vicdan ve siyasetlerindeki karanlık noktaları ülkemizin geneline teşmil etmenin arayış ve gayesinde olanların yüzsüzce karanlık içinde poz vermeleri, aynı zamanda sivil itaatsizlik provaları, üstelik bu çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir” ifadelerini kullanan Bahçeli açıklamasına şöyle devam etti:
- “Türkiye’nin aydınlık yarınlarını baskılamaya, üzerini örtmeye azmetmek Gazi Meclisi’mizin emanetlerine karşı ayıplı bir itirazdır. Fikir ve vicdan hürriyeti perdesi altında esasen bütün hürriyetleri yok etmekten başka bir maksat gütmeyen etki ajanları dün yenilmiş, gene yenilecektir. İçine düştükleri tehlikeli savrulmaların ağırlığından ve aşağılayıcı durumundan kurtulabilmek için karanlığa sığınanlar, karanlıktan medet umanlar 23 Nisan 1920’de nasıl kaybetmişlerse, onların izinden yürüyen müstevli kuklaları yine ve bir kez daha kaybedeceklerdir.”