Gündem İşte 22 gün sonra görüntülenen Bahçelinin yakasındaki rozetin anlamı
POLİTİKA

Devlet Bahçeli'nin taktığı rozetin anlamı

İşte 22 gün sonra görüntülenen Bahçeli'nin yakasındaki rozetin anlamı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği rahatsızlığın ardından ilk kez partisinin genel merkezine geldi. 22 gün sonra kameralar karşısına geçen Bahçeli, makam aracı içinden de bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozetin 'Türk Dünyası Turan İlleri' haritasını simgelediği öğrenildi. Bilindiği üzere Türk Konseyi'nin 7. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeli'nin yakasındaki rozetin, Türk Dünyası Turan İlleri'ni simgelediği öğrenildi.
Bahçeli'nin yakasındaki rozetin, Türk Dünyası Turan İlleri'ni simgelediği öğrenildi.

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine geldi.

Partililer genel merkezde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi 'Hareketin Lideri Devlet Bahçeli' sloganlarıyla karşıladı.

Makam odasına geçmeden önce kalabalığa selam veren Bahçeli'nin yanında kurmaylarının tam kadro yer aldığı görüldü.

Bahçeli'nin rozetindeki 'Turan İlleri' vurgusu

Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken makam aracından çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.

Bahçeli, hastalığının ardından ilk kez makam aracından fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkati çekerken, rozette yer alan dünya haritasındaki işaretli yerler gözden kaçmadı.

Bahçeli'nin 22 gün süren aranın ardından partisine gelirken taktığı rozette Türk Dünyası Turan İlleri olarak bilinen noktaların renklendirildiği görüldü.

  • Bilindiği üzere Türk Konseyi'nin 7. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlıyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.

Türk Dünyası Turan İlleri haritası.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeniden mesaisine başladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeniden mesaisine başladı
Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine gelerek mesaisine yeniden başladı.

Bahçeli'den ilk görüntü: 22 gün sonra parti genel merkezine geldi
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