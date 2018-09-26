Devlet sırrını açıkladı

Dairenin 2’ye karşı 3 oyla aldığı kararın gerekçesinde, dava konusu belgenin “niteliği itibariyle devlet sırrı” olduğu kararında isabetsizlik olmadığı belirtildi. Berberoğlu’nun bilgi ve görüntüleri Dündar’a yaklaşık 16 ay sonra verdiği aktarılırken, “Sanık bilgi birikimi ve mesleki tecrübesine göre, eyleminin sonuçlarını bilebilecek durumdadır” denildi.

ÖZEL KAST OLMALI

Gerekçede, Berberoğlu’nun devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri verdiği firari Can Dündar ile saik/özel kast bakımından iştirak iradesi doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyan sezgi ve zan düzeyini aşan kesin delil elde edilmediği kaydedildi. Sanığın eyleminin “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçunu oluşturduğu aktarıldı.

CASUSLUKTAN CEZA VERİLMELİYDİ

Üyelerden Hakan Yüksel, çoğunluğun kararına katılmadı ve karara muhalif kaldı. Yüksel, Berberoğlu’nun eyleminin “casusluk” suçunu oluşturduğunu belirtti ve tutukluluk kararının devam etmesi yönünde görüş bildirdi.