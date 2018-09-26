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POLİTİKA

Devlet sırrını açıkladı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, “gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasının onamasına ve tahliye edilmesine ilişkin kararının gerekçesi tamamlandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu

Dairenin 2’ye karşı 3 oyla aldığı kararın gerekçesinde, dava konusu belgenin “niteliği itibariyle devlet sırrı” olduğu kararında isabetsizlik olmadığı belirtildi. Berberoğlu’nun bilgi ve görüntüleri Dündar’a yaklaşık 16 ay sonra verdiği aktarılırken, “Sanık bilgi birikimi ve mesleki tecrübesine göre, eyleminin sonuçlarını bilebilecek durumdadır” denildi.

ÖZEL KAST OLMALI

Gerekçede, Berberoğlu’nun devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri verdiği firari Can Dündar ile saik/özel kast bakımından iştirak iradesi doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyan sezgi ve zan düzeyini aşan kesin delil elde edilmediği kaydedildi. Sanığın eyleminin “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçunu oluşturduğu aktarıldı.

CASUSLUKTAN CEZA VERİLMELİYDİ

Üyelerden Hakan Yüksel, çoğunluğun kararına katılmadı ve karara muhalif kaldı. Yüksel, Berberoğlu’nun eyleminin “casusluk” suçunu oluşturduğunu belirtti ve tutukluluk kararının devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

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