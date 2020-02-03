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DİYARBAKIR

Devletimize teslim ol

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor. Oğlu Sabri’nin 2015 yılında dağa kaçırıldığını söyleyerek oturma eylemine katılan anne Dilber Ayhan, “Oğlum beni görüyor veya izliyorsa kaçıp gelsin devletimize teslim olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemine, Siirt’ten 2015’te henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken dağa kaçırılan oğulları Sabri için gelen anne Dilber ve baba Hasan Ayhan da katıldı.
Ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemine, Siirt’ten 2015’te henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken dağa kaçırılan oğulları Sabri için gelen anne Dilber ve baba Hasan Ayhan da katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor. Oturma eylemi yapan aile sayısı 153’üncü gününde 78’e yükseldi. Dilber ve Hasan Ayhan çifti çocuğu Sabri Ayhan’ın 2015 yılında Siirt’te lise öğrencisiyken terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü ve o tarihten bu yana kendisinden haber alamadıklarını kaydederek, HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı.

OKULA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKTI

Oğlu Sabri’nin 2015 yılında bir gün okula gitmek için evden çıktığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını kaydeden baba Hasan Ayhan, “Oğlumu dağa kaçırdılar. Kimlerin götürdüğünü bilmiyorum. Televizyonda gördüm aileler buraya gelmiş. Ben oğlumun geri gelmesi için burada bulunan ailelere katıldım. Oğlumun pişman olup evine gelmesini istiyorum. Eğer beni görüyor veya izliyor ise kaçıp devletimizin güvenlik güçlerine teslim olsun” diye konuştu.

KAÇIP GEL

  • Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Dilber Ayhan ise oğlunun 16 yaşındayken kandırıldığını ve dağa kaçırıldığını ifade ederek, “Oğlum beni görüyor veya izliyor ise kaçıp gelsin devletimize teslim olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu. Ayhan ailesi daha sonra ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile eyleme katıldı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım arttı: Çocuklarımızı onlar için beslemedik
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