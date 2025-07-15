Devletin yenilenen bağışıklık sistemi

FETÖ’nün TSK içindeki yapılanmasını 15 Temmuz 2016’da akamete uğratılan darbe girişimiyle ortaya çıkarılsa da devletin içindeki FETÖ yapılanmasına karşı başlatılan temizlik operasyonları, 2013’ün son günlerine kadar uzanıyordu. 12 yıl içinde atılan adımlarla kamuda FETÖ benzeri yapıların ortadan kaldırılması için ciddi bir reform süreci başlatıldı. Devletin savunma mekanizması yenilenirken, FETÖ ve benzeri oluşumların kamuda kendilerine yer bulmalarının önüne geçecek adımlar atıldı. Kamuda FETÖ’nün sızmaya çalıştığı birimlerin yapısı yeni düzenlemelerle elden geçildi. Bu kapsamda atılan adımlar şöyle:

YENİLENEN GÜVENLİK BÜROKRASİSİ

FETÖ ile izlenen mücadelede Türkiye güvenlik bürokrasisinde izlenen yöntemler de ciddi değişim yaşandı. 15 Temmuz sonrası olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerle ordunun yapısında, askeri mekanizmaların işleyişinde ve eğitim sisteminde önemli değişiklikler yapıldı. FETÖ’nün güvenlik birimlerindeki etkisini kırmak amacıyla yapılan bu düzenlemeler uzun süredir tartışılan, tedricen de gerçekleştirilen reformlar yapıldı. 2018›de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından çıkarılan kararnamelerle de vesayetin ortadan kaldırılması yönündeki düzenlemeler yeni sisteme uyumlu hale getirildi.

TSK’DA İDARİ REFORM

Ordunun idari yapılanması açısından en önemli değişiklik, kuvvet komutanlıklarının ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) bağlanmasıydı. Bu durum, Genelkurmay Başkanı’nın statüsünde de bir değişiklik anlamına geliyordu. Daha önce Genelkurmay Başkanı doğrudan başbakana bağlı durumda bulunuyor, devlet protokolünde Milli Savunma Bakanı’nın önünde yer alıyordu. 2018’de yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanı da kuvvet komutanları gibi doğrudan Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Aynı zamanda Genelkurmay’ın pozisyonu daha çok kuvvet komutanlıkları arasında eşgüdüm sağlamakla sınırlandırıldı.

EMNİYETTE YENİ DÖNEM

Personel politikaları açısından ilk önemli değişiklik, 15 Temmuz darbe girişimine katılan veya FETÖ’yle bağları olduğu tespit edilen çok sayıda asker ve polisin kamu görevinden ihraç edilmesiydi. Polis Akademisi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda amir ve memur yetiştirilerek kolluk hizmetinde bir zaaf yaşanmaması sağlandı.

Boşluk kısa sürede dolduruldu