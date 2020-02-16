Devletten 517 bin kişiye evde bakım hizmeti

Engellilerin hem kamuda hem de özel sektörde istihdamlarını takip ve teşvik ettiklerini aktaran Koç, "Her yıl engelli ataması gerçekleştiriyoruz. Dünyada ilk olarak engellilere yönelik Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı yapıyoruz. Bu yıl da sınav nisan ayında yapılacak. İmtihana giren engellilerimiz aldıkları puanlar üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşiyorlar." diye konuştu.

OYNAT 00:00 'O bize Allah'ın hediyesi' Kayseri'ye bağlı Gömeç köyünde yaşayan 82 yaşındaki Emin Çobanoğlu, doğuştan engelli 53 yaşındaki oğlu Necip ile verdiği hayat mücadelesini yenisafak.com'a anlattı. Eşinin hastalığı ve vefatı üzerine oğlunun tüm sorumluluğu kendisine kalan ve yaşlılığın çok güzel bir nimet olduğunu söyleyen Emin amcanın 'O bize Allah'ın emaneti' dediği engelli oğlu ile birlikte geçirdiği tevekkül ve şükür dolu hayatı büyük bir ibret niteliğinde. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Koç, Bakanlık olarak bütün engellilerin eğitim hakkını önemsediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Engellilerin eğitim, istihdam ve bağımsız yaşam becerisi kazanma süreçlerinde devlet olarak mekanizmalar kurmanız lazım. Biz Bakanlık olarak bütün engellilerimizin eğitim hakkını önemsiyoruz. Bu nedenle de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim merkezlerine giden engellilerimizin ulaşım dahil bütün giderleri noktasında çalışmalar yapıyoruz. Ücretsiz servis hizmetleri sunuyoruz, okullar ona göre dizayn edilebiliyor. İhtiyaç duyan engelli kardeşlerimiz özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinden hizmet alıyor. Bunun da ücretini devlet olarak ödüyoruz. Yine engelli kardeşlerimizin ailelerini de desteklememiz gerekiyor. Türkiye'de 517 bin ağır engelli kardeşimiz evde bakım desteği alıyor. Bakanlık olarak bu evde destek programını yürütüyoruz. Burada da bir maddi destek veriyoruz."

OYNAT 00:00 Mithat Amca: Ben bir gün açsam sen nasıl tok yatabilirsin! 82 yaşındaki annesinin yıllardır bakımını üstlenen ve ailesine kendini adadığı için hiç evlenmeyen kağıt toplayıcısı Mithat Ayaztaş yoksullukla geçen hayat hikayesini Anadolu İrfanı'na anlattı. Mithat Amca; ' Rabbimin kulu olan, ben bir gün açsam sen nasıl tok yatabilirsin? Bunu anlamadım. Kurân'da ne yazıyor? Camiye gidip geliyor ama hani Allah kabul etsin ama sen bunu hiç okuyor musun? Komşun aç mı? Komşun tok mu? Yalın ayak mı? Sen bunu biliyorsun yüzüne bakmıyorsun' sözleriyle yanıbaşımızda duran ancak bizim görmezden geldiğimiz sorumluluklarımızı yeniden hatırlatıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EV KAZALARI UYARISI

Engellilik konusunda koruyucu ve önleyici ciddi çalışmalar yürüttüklerini, tanı konulduktan sonra müdahale boyutunda programlar geliştirdiklerini anlatan Koç, "Erken tanıdan sonra erken müdahale boyutuyla eğitim, rehabilitasyon ve yeti kaybını minimuma indirme, hatta ortadan kaldırma noktasında çok ciddi ulusal programlar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Koç, Ulusal Erken Müdahale Programı çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Sonradan kazanılmış engellilik de çok önemli bizim için. Bugün Türkiye'de bölünmüş yolların varlığı, sosyoekonomik gelişme, trafik kazalarının, iş kazalarının azalması sonradan kazanılan engellilik oranını gittikçe azaltıyor. Çok dikkat çekmek istediğimiz ev kazalarıdır. Özellikle ev kazalarında çocuklarımız ciddi manada travmaya maruz kalıyor ve kalıcı engeller oluşabiliyor. Yine yaşlılar açısından baktığımızda ev içinde ve dışında düşmeler yaşanıyor. Bu açıdan biz önlenebilir kazalara ilişkin çok ciddi kampanya yapmaya çalışıyoruz. Burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğini istiyoruz."

"GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Genel Müdür Koç, engelli ailelerinin üzerindeki yükü hafifletmek adına geçen yıl hayata geçirdikleri Gündüz Yaşam Merkezlerini yıl içinde tüm illerde uygulamaya alacakları bilgisini verdi.

Engellilerin evlerinden alınarak Gündüz Yaşam Merkezlerine getirildiğine işaret eden Koç, "Engelli kardeşlerimize burada gün içerisinde eğitim, rehabilitasyon, beceri, yeti kazandırma gibi programlarla yardımcı oluyoruz. Sonra da evine götürüyoruz. Bu şekilde hem ailelerin omzundaki yükü biraz hafifletmiş oluyoruz hem de engelli kardeşimize çok ciddi manada rehabilitasyon programı uyguluyoruz. Gündüz Yaşam Merkezlerini yaygınlaştırıyoruz. Biz istiyoruz ki engellilerimiz ailesiyle mutlu bir şekilde yaşasın." şeklinde konuştu.

REKLAM

Türkiye'de nüfusun giderek yaşlandığının altını çizen Koç, bu nedenle yaşlılara yönelik de önemli programlar geliştirdiklerini dile getirdi.

Koç, yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psikososyal bakıma ihtiyacı olan yaşlıların yaşadıkları mekanlarda gerekli bakımları gerçekleştirilerek, yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen Yaşlı Destek Programı'nın 354 ilçede uygulandığını sözlerine ekledi.