​Devletten önce ‘beyinlere’ sızdı

FETÖ, eğitimi kullanarak önce gençlerin beynine, ardından da organize soru hırsızlıkları ile devlete kitleler halinde sızdı. Sahte başarı hikayeleri ile ilgi uyandırıp potansiyel eleman kaynağı için algı oluşturan örgüt ağına genişlettiği okul zinciri ile de eleman devşirdi.

Örgüt, toplum içerisinde taban kazanmak için önce finansal kaynakları elde etmeye çalışan örgüt, daha sonra beyin yıkama faaliyetleri kapsamında tespit ettikleri kişileri militanlaştırma girişimine başladı. İlk eğitim yapılanmasını öğrenci evleri üzerinde kuran FETÖ, bu evler ile devletin gücüne en kolay ulaşabileceği askeri okullar ve polis kolejlerini hedefine oturttu. Onlara sızmak için yoğun çaba harcadı. İlk evleri 1970 yılında İzmir’de açıldı, sonrasında başta büyükşehirler olmak üzere halka halka Anadolu’nun tüm şehirlerine yayıldı. Terör örgütü elebaşı Gülen, bu evler için “Işık Evleri’, ‘Işık Kışlaları’ gibi ifadeler kullanarak örgütün emelleri için önemlerini vurguladı.

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AĞIRLIK DERSHANEYE

Öğrenci evlerinin yanı sıra lise ve üniversite giriş, KPSS gibi kitlesel sınavlar da örgütün faydalandığı ya da istismar ettiği konuların başında geldi. Daha fazla geniş kitlelere ulaşmak için bu doğrultuda dershanelere ağırlık verdi. Böylece hem finansal kaynak oluşturuluyor hem de örgüte eleman devşiriliyordu.

YURTLARIN ÖNEMİ

Örgütün bünyesinde bulunduğu öğrenci yurtları ise tasnif mekanlar olarak işlev gördü. Yurtlarda seçilen öğrenciler örgütsel eğitimin verildiği Işık Evlerine yönlendirildi. Yurtlarda kalan öğrenciler için yaz kampları düzenlendi. FETÖ, öğrencileri aileleri ile beraber olmamaları için bilinçli bir şekilde engelleme yaptı.

GİZLİ BÖLMELER ORTAYA ÇIKTI

FETÖ, ilk öğrenci evini açtığı İzmir’de bu kez 1986 yılında Yamanlar Koleji adı altında ilkokulunu açtı. Örgüt çaldığı sınav soruları seçilmiş öğrencilere vererek okulu başarılı gösterip reklamını yaptı. Okulları para aklama ve yurt dışına para transferi olarak da kullanan FETÖ, kamuoyu tarafından bilinmeyen kamuflajlı okulları kripto FETÖ üyelerinin çocuklarını okutmaları için kullandığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan okulların birçoğunda gizli bölmeler, gizli katlar, gizli geçitler kamuoyuna yansıdı. Örgütün yurt dışında açtığı okullarda da bazı ülkelerin ajanlarının çalıştığı 15 Temmuz sonrasında ortaya çıkarıldı

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POLİS VE ASKERİ OKULLAR

1975 yılında FETÖ, Türkiye’de emniyet birimleri ile polis okulları ve polis kolejinde yapılanmaya başladı. 1991 yılında polis okulları ve polis kolejini büyük ölçüde kontrol altına almaya çalıştı. Örgüt Polis Akademisine giriş sınavı sorularını çalarak kendi üyelerine verdi. Kendisinden olmayan öğrencileri baskı, iftira ve disiplin cezaları ile okuldan uzaklaşmaya zorladı.

TSK’YA ÖZEL ÖĞRENCİLER SIZDIRILDI

FETÖ, TSK’ya sızmak için özel öğrencileri kullandı. Bunların deşifre olmaması için hücre sisteminde yapılanmaya gitti. Örgüt içerisinde sadece askeri okullara öğrenci yerleştirmekten sorumlu kurmayları oldu. Bu öğrenciler FETÖ dershaneleri ve örgüte ait resmi yurtlara gönderilmedi. Askeri öğrencilerle ilgilenen örgüt mensupları kod isimleri kullandı. Öğrenciler ağabeylerini kod isimleriyle tanıdı. Örgüt, sınav sorularını çalmada o kadar ustalaştı ki 15 Temmuz öncesinde askeri okullardaki öğrenci varlığı önemli boyutlara ulaştı.

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Saadet zinciri kırıldı

Okullar ve dershaneler üzerinden kurduğu kaynak ve eleman zinciri 2013 yılında AK Parti, dershanelerin kapatılmasına yönelik adım atınca bozuldu. Gerçek yüzünü bu saatten sonra maskeleme gereği duymayan FETÖ, hükümetin eğitim revizyonunun çıkarlarına büyük darbe indireceğini fark ederek saldırıya geçti. Örgütün medya organı Zaman gazetesi 14 Kasım’da yayınladığı bir haberde hükümetin dershaneleri kapatmaya hazırlandığını “Eğitime büyük darbe” iddiasını manşetine taşıyarak duyurdu. Bu manşetle birlikte AK Parti hükümetine karşı sert bir kampanya başlatılmıştı. 15 Kasım’da hükümetin yapmak istediği değişikliği darbe dönemlerinde yapılan faaliyetlere benzeten Zaman gazetesi “Böyle bir yasa darbe döneminde bile uygulanmadı” manşeti ile çıktı. 16 Kasım’da ise dershanelerin Türkiye için olmazsa olmaz bir ihtiyaç olduğunu iddia eden gazete, “Önce dershaneleri doğuran sebepler kaldırılmalı” manşetiyle yayınlandı. 17 Kasım’da “Kanun zoruyla dershane kapatmaya iş dünyası da hayır diyor”,18 Kasım’da “Türkiye Tek Ses: Eğitimin ve insan yetiştiren kurumların önü kesilmesin” manşetlerini atan gazete, dershanelerin dönüştürülmesini kendi amaçları için bir tehdit olarak gördü.