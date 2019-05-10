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İzmir haber: Devreye giren alarm hırsızları kaçırdı

Devreye giren alarm hırsızları kaçırdı

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen olayda kuyumcu dükkanın kepenklerini kırarak içeri giren hırsızlar, alarm çalınca kaçtı.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde kuyumcuya giren hırsızlar alarm çalınca kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde bir kuyumcuya otomobille gelen 4 kişi, kepenkleri kırarak içeri girdi. Bu sırada alarmın çalması üzerine panikleyen şüpheliler olay yerine geldikleri araçla kaçtı.

Alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince iş yerinde parmak izi çalışması yapıldı. İş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinden altın veya para alınıp alınmadığının yapılacak sayımın ardından belli olacağı belirtildi.

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