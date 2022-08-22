Gündem Devrilen hafriyat kamyonundan atlayan şoför yaralandı
KOCAELİ

Devrilen hafriyat kamyonundan atlayan şoför yaralandı

İzmit'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun araçtan atlayan şoförü, tekerin altında kalıp, ağır yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Çakırköy Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında meydana geldi

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Haber Merkezi DHA
Devrilen hafriyat kamyonundan atlayan şoför yaralandı
Kaza anı

İzmit'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun araçtan atlayan şoförü, tekerin altında kalıp, ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çayırköy Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında meydana geldi. Toprak taşıyan Musa D. yönetimindeki 48 TD 069 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Araçtan atlayan Musa D. kamyonun altında kaldı. İki iş makinesiyle kamyonun kaldırılması sonucu çıkarılan Musa D., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı var
GÜNDEM
Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda feci kaza: 16 ölü, 21 yaralı var

Tuzla TEM Otoyolu'nda feci kaza: Metrelerce sürüklenip hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 14
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Feci kaza gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre Ali T. kontrolündeki 34 NA 660 plakalı beyaz renkteki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirsiz şahsa çarptı.
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Sürücü Ali T. hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, uzuvları koparak feci şekilde can verdi.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin trans birey olduğu ortaya çıktı.
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Kazada feci şekilde can veren yayanın kimliği belirlenmek üzere parmak izleri alındı.
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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.
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Oluşan trafiği ekipler yanyol üzerinden sağladı. Hayatını kaybeden şahıs ekiplerin çalışmasının ardından Adli Tıpa götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Tuzla TEM Otoyolu'nda feci kaza: Metrelerce sürüklenip hayatını kaybetti
Tuzla TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı.
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