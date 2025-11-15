Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi, Yunuslar mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Topal (66) traktörüyle seyir halindeyken dere yatağından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Topal’ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Topal’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.