Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

13:4315/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi, Yunuslar mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Topal (66) traktörüyle seyir halindeyken dere yatağından geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler tarafından traktörün altından çıkarılan Topal’ın yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Topal’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.



#Antalya
#Serik
#traktör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ AYLIK ÖDEME PLANI TAKSİT SAYISI DETAYLARI: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri hangi tarihte başlar, aylık ödeme ve peşinat ne kadar?