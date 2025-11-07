Yeni Şafak
Antalya kıyılarında eş zamanlı iki hortum oluştu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde denizin üzerinde iki ayrı noktada ortaya çıkan hortum korkuttu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Mavikent ve Adrasan mahallerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağmur ve fırtınayla birlikte denizde hortuma oluştu.

Hortumlardan birinin denizdeki bir tekneye olan yakınlığı ve büyüklüğü korkuttu. Denizin üzerinde bir süre görünen her iki hortum da karaya çıkmadan etkisini kaybetti.




