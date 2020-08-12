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İSTANBUL

Deyrizor’da aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı: ​PKK buradan çıksın

PKK buradan çıksın

Deyrizor’da aşiretlerin terör örgütü PKK/PYD’ye isyanı büyüyor. İki lideri suikasta kurban giden Al Akidet aşiretinin başkanı İbrahim El Hevil başkanlığında toplanan çeşitli aşiretlerden 5 bin kişi PKK’nın bölgeden çıkarılmasını ve ABD ile örgüt arasındaki petrol anlaşmasının iptalini istedi. Aşiretler taleplerinin yerine getirilmesi için 1 ay süre verdi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Deyrizor’daki aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı.
Deyrizor’daki aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı.

PKK’nın Al Akidet aşiretinin iki liderini öldürmesiyle başlayan gerilim isyana dönüştü. Al Akidet aşireti lideri İbrahim El Hevil başkanlığında toplanan 5 bin kişi, terör örgütü PKK/PYD’nin bölgeden çıkarılması için 1 ay süre verdi.

El Hevil başkanlığında Deyrizor’un Ziban beldesinde yapılan toplantıya El Şaidat, El Sülüs, El Şevit, El Hassun, El bukamil, El Demim, El Cerrah, El Busaraya, El Buhasan, El Muhasan aşiretlerinden 5 bin kişi katıldı. Aşiret üyeleri, PKK/PYD’nin bölgeyi biran önce terketmesini istedi. Toplantının ardından bir açıklama yapan El-Şe’eytat aşireti lideri Ebu Ukle, “Biz Deyrizor aşiretleri olarak PYD’nin Arap bölgesinden çıkarılmasını istiyoruz. Bu bölgenin Arap aşiretleri tarafından korunması gerekiyor. PYD tarafından tutuklanan tüm kişilerin serbest bırakılması lazım” dedi.

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Amerikan petrol firması ile PKK/PYD arasında yapılan anlaşmaya dikkati çeken Ukle, “Anlaşmanın iptal edilmesini istiyoruz. Bu yasal değil, Suriye petrolü Suriyelilerindir” ifadelerini kullandı. Arap aşiretlerinin, PKK/PYD tarafından katledilen Arap aşiret liderlerinin ölümünün araştırılmasını istediğini aktaran Ukle, “Bölgedeki aşiret liderlerinin infazından Amerika’nın desteklediği koalisyon güçleri sorumludur. Aşiret lideri Metreş el-Hıfıl’ın öldürülmesiyle ilgili tahkikatın açılmasını istiyoruz. Bugünkü beyana göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine, istediklerimizi uygulaması için 1 ay süre verdik. Bu ay bitiminde istediklerimiz uygulanmazsa aşiret devrimi başlayacak” diye konuştu.

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Ebu Ukle sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben bugün, Irak’taki El Bakkara ve El Akidet aşiretlerine bir davet göndereceğim. Onların da bize katılmasını istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Deyrizor’daki toplantının bir benzerini daha geniş katılımla gerçekleştireceğiz. O toplantıya Rakka, Haseke ve Halep’in kuzeyinde bulunan aşiret temsilcileri de katılacak.

Geniş katılımla “PKK/PYD’yi Suriye topraklarında istemiyoruz” çağrısı yapmaya hazırlanan Suriyeli aşiretlerin toplantısına 10-12 bin kişinin katılması bekleniyor.

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