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Dezenformasyona erken başladı

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’na açık açık destek veren İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesi dezenformasyona da erkenden başladı.

04:00 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:07 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Geçen yıl Avrupa Birliği’nin (AB) sosyal medyaya birçok kısıtlama getiren yeni yasasına ses çıkartmayan medya kuruluşu, Türkiye’nin dezenformasyona karşı etkin mücadelesini hazmedemeyerek “sansürcülük” olarak niteledi. Sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içeren hesaplarla mücadele eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) eylemlerini, “özel ağ hizmetlerine erişimin kısıtlanması” olarak lanse eden gazete, bunun da martta yapılacak seçimlerde muhaliflere karşı alınmış bir önlem olduğunu ima etti.



#Avrupa Birliği
#Politika
#Financial Times
#Dezenformasyon
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