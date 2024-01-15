Dezenformasyona erken başladı

Geçen yıl Avrupa Birliği’nin (AB) sosyal medyaya birçok kısıtlama getiren yeni yasasına ses çıkartmayan medya kuruluşu, Türkiye’nin dezenformasyona karşı etkin mücadelesini hazmedemeyerek “sansürcülük” olarak niteledi. Sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içeren hesaplarla mücadele eden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) eylemlerini, “özel ağ hizmetlerine erişimin kısıtlanması” olarak lanse eden gazete, bunun da martta yapılacak seçimlerde muhaliflere karşı alınmış bir önlem olduğunu ima etti.