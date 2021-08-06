​Dezenformasyonlar MGK bildirisinde: Terör destekçisi devletlere kınama

Toplantıda orman yangınları ve bununla bağlantılı olarak yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı alınacak ilave tedbirler gözden geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) iç ve dış güvenlik konuları ile orman yangınları görüşüldü. Toplantıda orman yangınları ve bununla bağlantılı olarak yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı alınacak ilave tedbirler gözden geçirildi. 3,5 saat süren toplantının ardından bildiri yayınlandı.

SAHTE HABERLERLE MÜCADELE

Bildiride Türkiye’nin güney bölgelerinde günlerdir etkili olan orman yangınlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi: Dünyadaki pek çok yer ile birlikte ülkemizde de etkili olan ve ciddi kayıplara yol açan orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirildi. Hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyon kampanyaları dahil olmak üzere güvenlik boyu da değerlendirilerek bu çerçevede alınan ve alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür.

ERMENİSTAN’A TAAHHÜT HATIRLATMASI

PKK/KCK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele ve sınır güvenliğine yönelik ilave önlemler hakkında Kurul’a bilgi sunuldu. Bildiride, uluslararası hukuka aykırı şekilde PKK, KCK, PYD, YPG, terör örgütünü himaye eden ülkeler şiddetle kınandı. FETÖ ile mücadelede atılan adımlar değerlendirilerek mücadelenin tavizsiz süreceği vurgulandı. Kıbrıs meselesinde meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edildi. Ermenistan yönetimine taahhütlerine sadık kalarak bölge ülkeleri ile iş birliği geliştirme çağrısında bulunuldu.