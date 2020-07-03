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Gündem DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz
EĞİTİM

2020 DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz

2020 DGS başvuruları 17 Haziran'da sona ermişti. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ek başvuru tarihi 3 Temmuz. Peki DGS 2020 geç başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS için adaylar başvurularını 23:59'a kadar yapabilecek.
DGS için adaylar başvurularını 23:59'a kadar yapabilecek.

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi sebebiyle ÖSYM birçok sınavın takviminde değişikliğe gitmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav tarihi yaklaştı.

  • ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan DGS başvuruları 17 Haziran'da bitmişti. ÖSYM takvimine göre DGS-2020 için geç başvuru tarihi 3 Temmuz'da gerçekleşecek. Adaylar başvurularını 23:59'a kadar yapabilecek.

MEB açıkladı: Pedagojik Formasyon uygulaması kalktı, yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefleniyor
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MEB açıkladı: Pedagojik Formasyon uygulaması kalktı, yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefleniyor

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılacak.

6 sınav için yeni tarih: ÖSYM yeni takvimi yayınladı
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6 sınav için yeni tarih: ÖSYM yeni takvimi yayınladı

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS için yayımlanan başvuru kılavuzunda DGS geç başvuru sınav ücreti 195 TL olarak yer alıyor.

DGS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

ÖSYM'den ALES açıklaması: 2020 ALES/1 için yeniden başvuru alınacak
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Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek Memiş, gece saatlerinde toprağa verildi.
İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz
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İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz

İzmir Belediyesi, yine bir duyarsızlık örneği göstererek vatandaşları mağdur etti. Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların biri hariç yıkım işlemleri başlamadı. Kasım ayında evlerinden taşınan ve kirada oturan ev sahipleri, konuya bir an önce açıklık getirilmesi için çağrıda bulunarak, belediyenin duyarsız olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. Yıkılan binanın sakinlerinden olan Sedef Şengül, "Boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Burayı otopark yapmak için tuğlaları getirmişler. Gören birisi bize fotoğraf attı. Kimsenin haberi olmadan arkadaşlar inşaata başlamışlar. Zabıtayı aradık gittiler" dedi.
Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu
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Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu

Antalya’da zemin katta yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni, binayı saran koku sonucu bulundu. Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. ’Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur’ dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık." dedi.

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