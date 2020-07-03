DGS 2020 geç başvuru tarihi 3 Temmuz

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs pandemisi sebebiyle ÖSYM birçok sınavın takviminde değişikliğe gitmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav tarihi yaklaştı.
- ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan DGS başvuruları 17 Haziran'da bitmişti. ÖSYM takvimine göre DGS-2020 için geç başvuru tarihi 3 Temmuz'da gerçekleşecek. Adaylar başvurularını 23:59'a kadar yapabilecek.
2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos’ta yapılacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2020 DGS için yayımlanan başvuru kılavuzunda DGS geç başvuru sınav ücreti 195 TL olarak yer alıyor.
DGS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.