DGS 2022 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM DGS sınav takvimi

DGS 2022 sınav ve başvuru tarihleri şimdiden merak konusu oldu. ÖSYM tarafından her yıl belirlenen sınav takvimine göre 2 yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans eğitimine dikey geçiş yapmak isteyen adaylar DGS 2022 sınav tarihini merakla bekliyor.

DGS 2022 SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için tarih belli olmadı. Sınav bu yıl 11 Temmuz'da yapılmış, başvuruları ise 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

DGS'nin 2022 etabı için de benzer tarihlerde bir takvim oluşabileceği tahmin ediliyor.

Sınav takvimine ilişkin resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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DGS NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 1 kez yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), herhangi bir üniversitenin ön lisans bölümlerinden stajını tamamlayıp mezun olmuş veya mezun olabilecek durumda olan adayların lisans eğitimine geçiş yapabilmeleri için girdikleri çoktan seçmeli bir sınavdır.

DGS'DE SORU DAĞILIMI NASIL?

DGS, 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 150 dakikalık sınav süresi içerisinde adaylardan, lisans öğrenimdeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerisinin ölçülmesine yönelik hazırlanmış olan soruları çözmeleri istenir. Ayrıca her iki bölüm için onar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olan DGS’de sorular, farklı ön lisans bölümlerinde eğitim almış öğrencilerin cevaplayabileceği niteliktedir.

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DGS’den istediği puanı alan adaylar mezun oldukları ön lisans programına göre, ÖSYM’nin yayımlamış olduğu tablodan geçiş yapılabilecek lisans programlarını öğrenip tercihlerini yapabilirler. Başvuru yapılacak kurumların en az %10 kontenjan açma zorunluluğu bulunuyor. Adaylara DGS puanı ile maksimum 30 tercih yapma hakkı verilmektedir.