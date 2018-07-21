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DGS 81 ilde yapıldı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 81 ilde yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu yıl 81 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 12.45'te sona erdi. DGS sonuçları, 16 Ağustos'ta açıklanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bu yıl 81 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı.

Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan DGS'ye 388 bin 215 aday başvurdu. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verildi.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları, 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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