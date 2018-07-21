Gündem DGSde iki joker yakalandı
EĞİTİM

Şanlıurfa haber: DGS'de iki 'joker' yakalandı

DGS'de iki 'joker' yakalandı

Bu yıl ilk kez 81 ilde gerçekleştirilen DGS'de, Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran iki kişi hem de yerlerine sınava girenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bu sene ilk kez 81 ilde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran iki kişi hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan bilgiye göre, önceki yıllarda 17 ilde yapılan DGS, sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 ilde yapıldı.

Sınavın bu sabah gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Öte yandan Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖSYM Başkanlığının mevzuatına göre sınavlarda yerine joker sokan adayların sınavları iptal edildiği gibi bu adaylar iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramıyor.

Ayrıca suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

DGS 81 ilde yapıldı
GÜNDEM
DGS 81 ilde yapıldı

Yarın 2018-KPSS yapılacak

Bugün 81 ilde DGS yapan ÖSYM, yarın da sınav mesaisine devam edecek.

2018-KPSS, yarın sabah ve öğleden sonra iki oturumda yapılacak. 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı yarın sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava, 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Öğleden sonra yine 81 ilde yapılacak Eğitim Bilimleri sınavına ise 440 bin 324 aday katılacak. Bu adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İranlı yıldız Trabzonspor'da

İranlı yıldız Trabzonspor'da

​Trabzonspor, İranlı stopter Majid Hosseini'nin transferini bitirdi.
'Hedeflerimize ulaştık'

'Hedeflerimize ulaştık'

Türk Hava Yolları, 2018 hedeflerini yıl bitmeden tamamladı.
Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Türkiye talep ettiİngilizler yakaladı

Firari FETÖ'cü Akın İpek ev hapsine alınmıştı.
Sınır ötesinde vurdu

Sınır ötesinde vurdu

​TSK, Irak'ın kuzeyinde 8 teröristi etkisiz hale getirdi.
100 günlükplan belli oldu

100 günlükplan belli oldu

18 Ağustos'ta açıklanıp hayata geçirilecek.
Türk bayrağıyla uğurlandı

Türk bayrağıyla uğurlandı

Gazzeli şehid Muhammed, meydanlarda da taşıyordu.
'Kurultay' kızdırdı

'Kurultay' kızdırdı

Kılıçdaroğlu kurultayı soran gazetecilere sinirlendi.
Nefret suçu!

Nefret suçu!

​Ailesiyle pikniğe gidiyordu... Irkçıların hedefi oldu!

Talep edilmesi suç

Talep edilmesi suç

Kredi kartı sahiplerine çok önemli uyarı.
Bir ilçekırmızıya büründü

Bir ilçekırmızıya büründü

​Kilosu 4 euro'dan Amerika'ya gönderilecek.
Vurkan'lar Furkan Yonis'ler Yunus oldu

Vurkan'lar Furkan Yonis'ler Yunus oldu

Ad ve soyadındaki yazım ve imla hataları düzeltildi.
Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Bedelliye200 TL'lik liste

Bedelliye200 TL'lik liste

Askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Beşiktaş'tan Fabri'yi aldı

Beşiktaş'tan Fabri'yi aldı

​Fabri'yi siyah beyazlılardan aldıran isim ortaya çıktı.
2 bin yıllık villa

2 bin yıllık villa

​Denizli'de yapılan arkeolojik kazıda önemli keşif.
Babası gözaltında

Babası gözaltında

​Evrim'in babasının ifadeleri polisi harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.